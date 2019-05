Le printemps sur Pluton: un bilan sur 30 ans

Pression atmosphérique à la surface de Pluton en fonction du temps, de 1988 à 2238. Les carrés noirs représentent les pressions mesurées à partir des observations d'une douzaine d'occultations stellaires, entre 1988 et 2016. Les courbes continues figurent les pressions calculées par les modèles théoriques. La courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et les...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante...)



En 2015, la sonde New Horizons de la NASA révèle la surface de Pluton. A droite de l'image, vue de Sputnik Planitia prise à une distance de 18 000 km.© NASA/JHUAPL/SwRI

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère....)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la...)

glacier (Un glacier est une masse de glace plus ou moins étendue qui se forme par le tassement de couches de neige accumulées. Écrasée sous son propre poids, la neige expulse l'air qu'elle contient, se soude en...)

régule (Les régules sont des alliages d'étain ou de plomb et d'antimoine.)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

inertie (L'inertie d'un corps découle de la nécessité d'exercer une force sur celui-ci pour modifier sa vitesse (vectorielle). Ainsi, un corps immobile ou en...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant différents phénomènes physiques, en...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

énergie solaire (L'énergie solaire est l'énergie que dispense le soleil par son rayonnement, directement ou de manière diffuse à travers l'atmosphère. Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau et du vent. Le règne...)

hémisphère sud (L'hémisphère sud ou hémisphère austral est la moitié du globe terrestre qui s'étend entre l'équateur et le...)

sonde spatiale (Une sonde spatiale est un vaisseau spatial non habité envoyé par l'homme pour étudier à plus ou moins grande distance les corps...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix » et annus « année.)

éphéméride (Une éphéméride (du grec ancien : hêmera, le jour) est un ouvrage qui recense année par année ou jour par jour, les principaux événements du monde, ainsi que les naissances et les décès de personnages célèbres.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par les...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

unité astronomique (L’unité astronomique (symbole ua) correspond approximativement à la longueur du demi-grand axe de l’orbite terrestre. Historiquement, les mesures astronomiques se résumaient à des mesures géométriques, et ne...)

A chaque fois qu'il passe devant une étoile, Pluton livre sur son atmosphère des informations, d'autant plus précieuses que ses occultations sont rares. Un bilan dressé par des chercheurs de l'Observatoire de Paris sur plusieurs décennies d'paraît dans la revue Astronomy and Astrophysics du 10 mai 2019. Interprété à ladesrecueillies en 2015 par la, il permet d'affiner des paramètres physiques essentiels à une meilleure compréhension duplutonien et de prédire les futures occultations stellaires de laComme celle de la, l'est essentiellement composée d'. La comparaison s'arrête là.Situé au-delà de Neptune, Pluton met 248 ans à faire une révolution complèteautour du. Au cours d'uneplutonienne, sa distance au Soleil connaît de grandes variations, passant de 30 à 50 ua. Les cycles saisonniers y sont d'autant plus extrêmes.Avec des températures deextrêmement basses, inférieures à -230°C (40°K), s'opère un équilibre solide-gaz, où une fineessentiellement composée d'azote coexiste avec des dépôts deen surface.Aujourd'hui, lad'azote est estimée stabilisée à unede 1,3 pascal (contre environ 100 000 Pa sur notre planète).Du fait de l'importance de son obliquité (l'formé entre l'axe polaire et le plan orbital), à 120°, ses pôles sont successivement exposés à unpermanent pendant plusieurs décennies, puis à une nuit permanente. Cela conduit à un cycle complexe de redistribution de ses espèces volatiles que sont l'azote, leet le. Ainsi Pluton a connu sonen 1988, avant deau(à 30 ua) en 1989. Depuis lors, lanaine s'est continuellement éloignée du Soleil pour atteindre 32 ua en 2016, ceci se traduisant par une perte de 25% de son insolationOn aurait pu alors naïvement s'attendre à une forte chute de la, l'équilibre gaz-glace de l'azote imposant que pour chaqueperdu à la surface, la pression doit diminuer d'un facteur deux.Or c'est l'exactqui se produit. La preuve en est apportée par l'article qui parait dans la revue A&A du 10 mai 2019, et qui dresse le bilan d'une douzaine d'occultations stellaires observée en près de 30 ans,dans l'hémisphèrede Pluton: la pression atmosphérique augmente d'un facteur trois entre 1988 et 2016.Ce scenario paradoxal, des modèles climatiques globaux (MCG) de Pluton l'avait déjà envisagé dès les années 1990, mais sans certitude, comme un parmi bien d'autres. Plusieurs paramètres importants du modèle restaient en effet à être contraint par des observations.Ces observations d'occultations stellaires depuis la Terre, couplées aux données recueillies pendant le survol de Pluton de la mission NASA New Horizons en juillet 2015, permettent maintenant d'écrire un scénario beaucoup plus précis.New Horizons a cartographié la distribution et la topographie des glaces à la surface de la planète naine, en révélant une vaste dépression de plus de 1 000 km deet de 4 km de profondeur, située à l'équateur entre les latitudes 25°S et 50°N, et appelée Sputnik Planitia. Cette dépression séquestre une partie de l'azote disponible dans l'atmosphère,un gigantesquequi est le véritable "coeur" du climat de la planète naine, puisqu'illaatmosphérique via la sublimation de l'azote.Les occultations quant à elles permettent de contraindre l'du sous-sol du modèle expliquant ainsi le déphasage de trente ans entre le passage au périhélie (1989) et la croissance de la pression encore observée aujourd'hui (Fig. 1), le sous-sol ayant stocké laet la restituant petit à petit. Les occultations contraignent aussi la fraction de l'renvoyée dans l'espace (albédo de Bond) de la glace d'azote et son émissivité.Enfin, ces observations éliminent l'existence d'un réservoir d'azote dans l'(actuellement dans une nuit permanente), qui causerait un maximum de pression beaucoup plus précoce que ce qui est observé (courbe magenta de la Fig. 1).Cette étude est une belle illustration de la complémentarité des observations au sol et spatiales. Sans le survol d'une, la distribution et la topographie des glaces resteraient inconnues, et sans le suivi sur le long terme de l'atmosphère, les modèles climatiques de Pluton ne pourraient pas être contraints.Pour finir, les occultations fournissent, grâce au catalogue DR2 de la mission européenne Gaia, 19 positions de Pluton entre 1988 et 2016, avec une précision inégalée de quelques milliarcsec (mas) dans le. Ceci permet de calculer pour laà venir unede Pluton avec cette précision.Il sera ainsi possible d'observer d'autres occultations par Pluton et de surveiller le climat de celointain... Les modèles théoriques indiquent que l'atmosphère de Pluton serait actuellement proche son expansion maximum. De prochaines observations pourraient confirmer ou infirmer cette prédiction. Allons-nous voir bientôt le début de ce lent déclin, qui à terme devrait réduire d'un facteur vingt la pression l'atmosphérique de Pluton, et recouvrir sa surface d'une fine couche brillante de "gelée blanche" ?Ce travail dea fait l'de deux articles intitulés respectivement "Lower atmosphere and pressure evolution on Pluto from ground-based stellar occultations, 1988-2016", par E. Meza et al., et "Pluto's ephemeris from ground-based stellar occultations (1988-2016)" par J. Desmars et al., parus le 10 mai 2019 dans la revue Astronomy and Astrophysics.Ces résultats ont été obtenus en partie grâce au financement par le Conseil européen de la recherche du'Lucky Star', dirigé par Bruno Sicardy (ERC Advanced Grant n°669416).