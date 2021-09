Un procédé enzymatique pour la réduction du CO2



(c)CEA/P.Avavian

Des chercheurs du CEA-Irig et leurs partenaires ont développé un nouveau procédé enzymatique pour la réduction du CO2 et l'oxydation du CO. Performant et fonctionnant en conditions douces, il permettrait de purifier duissu de la pyrolyse deafin de produire des carburants ou des précurseurs de produits chimiques.La conversion de la biomasse en gaz de synthèse permettrait d'exploiter l'du bois sansdirecte. Elle consiste à gazéifier par pyrolyse la. Le gaz résultant contient des gaz valorisables (CH4 et CO), ainsi que de nombreuses impuretés (CO2, H2S, etc.) qu'il faut éliminer, notamment par réduction de CO2 (en CO) ou oxydation de CO (en CO2).Dans ce, les biocatalyseurs de la réduction du CO2 présentent l'avantage d'être hautement sélectifs et efficaces en conditions douces (température etambiantes, solvants aqueux). Ils souffrent cependant d'un manque de stabilité et du coût élevé de la production d'enzymes à. C'est en particulier le cas du principal biocatalyseur activant des petites molécules comme CO et CO2: la "CO déshydrogénase" (CODH).La CODH a la particularité d'avoir pour site actif un centre multi-métallique NiFe4S4 dont la biosynthèse nécessite une machinerie multi-protéique spécifique, au fonctionnement encore mal connu.Or, dans de précédents travaux, des chercheurs de l'Irig ont mis auun système de production de la CODH qui utilise led'une bactérie capable de métaboliser le CO (Rhodospirillum rubrum) exprimé dans la bactérie. Leur procédé permet de produire uneaussi stable et active qu'une CODH naturelle en une seule étape de purification.Les scientifiques vont aujourd'hui encore plus loin en immobilisant la CODH recombinante sur des nanotubes defonctionnalisés. Ils construisent ainsi un système bio-électro-catalytique stable pendant plusieurs, qui leur permet de réaliser l'inter-conversion de CO2 en CO et vice versa. Ils obtiennent des densités de courant de 4,2 mA.cm-2 pour la réduction du CO2 et de 1,5 mA.cm-2 pour l'oxydation du CO.Les performances de ce dispositif soutiennent la comparaison avec celles des procédés électrochimiques de réduction du CO2 utilisant desmoléculaires. Avec l'avantage supplémentaire de fonctionner de façon réversible, en conditions douces et avec de très faibles surtensions.Ces travaux soutenus par le Labex Arcane ont été réalisés en collaboration avec des chercheurs d'Marseilleet de l'Université Grenoble Alpes.