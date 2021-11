Produire simultanément froid et électricité avec très peu d'énergie



Photo équipe projet TRICYCLE (Le tricycle est un cycle à trois roues.)

Une machine produisant simultanément froid et électricité tout en valorisant une source de chaleur bas carbone a été mise au point au CEA-Liten. Elle consomme 10 fois moins d'énergie que les machines à compression actuellement utilisées.A l'actuelle, près de 17 % de la production électrique mondiale est utilisée à des fins de. Les chercheurs du CEA-Liten ont mis auune machine capable de produire conjointement duet de l'en valorisant lafatale issue de l'industrie. Protégée par plusieurs brevets, cette machine associe uneélectrogène à un dispositif fondé sur le principe du cycle àÀ la différence des machines à compression qui nécessitent unde, les dispositifs à absorption utilisent un procédé chimique basé sur la faculté qu'ont certains liquides à absorber et désorber une vapeur pour générer, grâce à une, la différence depermettant de réaliser le cycle de réfrigération. Pour leur démonstrateur, les chercheurs du CEA-Liten ont choisi d'utiliser l'comme réfrigérant et l'commeEn s'appuyant sur des modèles numériques, ils ont mis au point un générateur de vapeur d'ammoniac d'une très grande pureté, pour gagner en performance et en compacité. Celle-ci peut servir, en partie ou en totalité, à alimenter le cycle de réfrigération pour produire du froid, ou bien être dirigée vers une turbine intégrée au dispositif afin de produire de l'électricité. Comme source d'motrice, le démonstrateur utilise de la chaleur fatale issue de l'industrie (80°C - 200°C). L'absence de compresseur permet de réduire d'un facteur dix la consommation d'énergie pour une mêmede froid produite.Hai Trieu PHAN, Chef du projet TRICYCLE, haitrieu.phan@cea.fr