Protéger la Terre de dangereux astéroïdes

Les potentialités uniques dont il est doté ont permis à l'instrument SPHERE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO d'acquérir les images les plus nettes à ce jour d'un double astéroïde ayant croisé la Terre le 25 mai dernier. Ce doublene présentait aucune menace réelle. Les scientifiques ont toutefois saisi l'opportunité de son passage pour tester le système d'alerte destiné aux Objets Géocroiseurs (NEO), et prouver l'efficacité de lapar l'ESO pour assurer la première ligne de défense de notreLeInternational d'Alerte aux Astéroïdes (IAWN) a coordonné uned'observations inter-organisationnelle de l'astéroïde 1999 KW4 lors de son passage, le 25 mai dernier, à quelque 5,2 millions dede la. 1999 KW4 est caractérisé par unvoisin de 1,3 km et ne présente aucun danger pour notre planète. Sonétant bien définie, les scientifiques ont été en mesure de prévoir ce survol et de préparer la campagne d'observations.L'ESO s'est joint à la campagne au moyen de son installation phare, le Very Large Telescope (VLT). Le VLT est muni de SPHERE - l'un des rares instruments aucapable d'acquérir des images suffisamment résolues pour permettre de distinguer des deux composants de l'astéroïde, distants de quelques 2,6 km.SPHERE fut conçu dans le but d'observer les exoplanètes. Il est équipé d'un système d'(AO) à la pointe de la technologie corrigeant des effets de laatmosphérique et délivrant des images aussi nettes que si leopérait depuis l'espace. En outre, il est muni de coronographes destinés à atténuer l'éblouissement généré par les étoiles brillantes et donc à révéler l'éventuelle présence d'exoplanètes.Délaissant sa quête nocturne d'exoplanètes, SPHERE a acquis despermettant aux astronomes de caractériser le double astéroïde. Il est notamment désormais possible de différencier les compositions de l'un et l'autre corps.“Ces données, combinées à celles acquises par les autres télescopes concourrant à la campagne lancée par l'IAWN, se révèleront essentielles pour évaluer l'efficacité des stratégies de déflection mises en place pour éviter touted'un astéroïde avec la Terre”, précise Olivier Hainaut,à l'ESO. “Dans le pire des cas, les connaissances acquises nous permettront d'anticiper le type d'd'un astéroïde avec l'ou laterrestre, et donc d'atténuer les dommages causés par la collision”.“Le double astéroïde a survolé la Terre à plus de 70 000 km/h. L'observer au moyen du VLT a donc constitué un véritable défi” ajoute Diego Parraguez, qui était aux commandes du télescope. Sa grande expertise a toutefois permis de verrouiller le VLT sur l'astéroïde puis de le capturer au moyen de SPHERE.Bin Yang, astronome au VLT, de préciser: “Lorsque nous avons aperçu lesur les images corrigées au moyen de l'adaptative, nous nous sommes réjouis. A ce moment précis, nous avons compris que l'des efforts consentis en valait la peine”. Mathias Jones, un autre astronome du VLT impliqué dans ces observations, explique les difficultés rencontrées: “Lors de la campagne d'observations, les conditions atmosphériques étaient légèrement instables. En outre, l'astéroîde était faiblement lumineux et se déplaçait à grandesur le fond du. Les conditions d'furent donc particulièrement difficiles et le système d'optique adaptative a crashé à plusieurs reprises. Ce fut génial d'assister au succès de notre dur labeur face aux difficultés !”Bien que 1999 KW4 ne présente aucune menace réelle, il arbore de grandes similitudes avec un autre système d'astéroïdes binaire baptisé Didymos, susceptible de constituer un danger pour la Terre dans un avenir lointain.Didymos et son compagnon “Didymoon” constituent les cibles d'une prochaine expérience pionnière de défense. LaDART de lapercutera Didymoon dans le but de modifier son orbitede sonde plus grandes. Cette expérience vise à tester la faisabilité de l'hypothèse de déflection des astéroïdes. Après l'impact, la mission Hera de l'ESA survolera les astéroïdes Didymos. Dès 2026, elle collectera des données relatives à lade Didymoon, à ses propriétés de surface ainsi qu'à la forme dud'impact de DART.Le succès de telles missions dépend de la qualité de la collaboration entre organisations. Le suivi des objets géocroiseurs (NEO) constitue l'un des principaux axes de collaboration entre l'ESO et l'ESA. Cet effort de coopération se poursuit depuis la première expérience de suivi réussie d'unpotentiellement dangereux menée en 2014.“Nous sommes ravis de jouer un rôle dans la protection de la Terre contre les astéroïdes” déclare Xavier Barcons, Directeur Général de l'ESO. “Nous n'utilisons pas seulement les potentialités étendues du VLT, nous travaillons également avec l'ESA à la création de prototypes d'un plus vaste réseau de détection, de suivi et de caractérisation d'astéroïdes.”Ce survol rapproché de 1999 KW4 précède d'unseulement la Journée des Astéroïdes, une journée officielle des Nations Unies dédiée à l'éducation et à la sensibilisation aux astéroïdes, qui sera célébrée le 30 juin. Cette journée s'accompagnera d'événements organisés sur les cinq continents par des institutions astronomiques majeures telle l'ESO. Leet le Centre d'accueil des visiteurs de l'ESOproposeront une grande diversité d'activités sur la thématique des astéroïdes, et le public est invité à se joindre aux célébrations.