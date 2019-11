Quand l'optique éclaire la formation des vagues scélérates

Représentation numérique des vagues extrêmes.

© G. Genty et J. Dudley (FEMTO-ST)

La propagation d'une impulsion lumineuse dans une fibre optique peut donner naissance à des "ondes scélérates", analogues aux vagues scélérates de grande amplitude à la surface des océans. Des chercheurs de l'institut FEMTO-ST ont contribué à mettre en évidence cette analogie, qui ouvre des perspectives en, mais aussi vers la conception de sourcesplus puissantes et plus stables. Ils ont publié, en collaboration avec des chercheurs de France, Finlande, Irlande, et, un article de "review" sur ces recherches dans la revueLes vagues scélérates, des vagues puissantes et de très grande, se produisent de manière imprévisible dans desagitées, et peuvent créer de graves dégâts sur des navires ou des installations off-shore. Laà lade l'et celles deslumineuses dans unepouvant être décrite par un même formalisme mathématique, il était légitime de supposer l'existence d'ondes scélérates enCette hypothèse s'est confirmée à partir de 2007, d'abord en analysant dessur les pics d'intensité en optique, qui montrait l'existence de fluctuations extrêmes, puis par la génération et la mesure directe d'ondes optiques scélérates. C'est une équipe de l' FEMTO-ST (CNRS/Université Bourgogne Franche-Comté), qui a généré et mesuré pour la première fois des ondes scélérates stables en optique. Depuis, l'analogie entre l'optique et l'océanographie est devenue un thème detrès: plus de 3000 publications scientifiques depuis une dizaine d'années !L'analogie entre optique et océanographie a permis de montrer que dans uneoptique, comme à la surface de l', la formation d'ondes scélérates est liée à des instabilités causées par de multiples processus: des phénomènes quantiques, pour les ondes optiques, les fluctuations de vents ou de courants pour les vagues. Les ondes optiques scélérates peuvent, elles-aussi, être dangereuses, par exemple quand des sources laser sont utilisées enou dans l'industrie. C'est pourquoi l'équipe de FEMTO-ST continue à travailler sur l'instabilité des sources laser et lede la génération d'ondes scélérates, avec l'objectif de mieux les maîtriser pour créer des lasers plus stables et plus puissants.Sur un plan plus fondamental, le laboratoire cherche à concevoir des systèmes optiques analogues à d'autres processus hydrodynamiques. Enfin, les chercheurs vont recourir à des techniques d'pour l'analyse de grandes bases de(deep learning), afin de tenter de corréler l'apparition d'ondes scélérates avec les conditions initiales du système. L'enjeu est notamment d'anticiper le risque de formation de vagues scélérates, aujourd'hui encore impossible à prévoir.Evaporative electron cooling in asymmetric double barrier semiconductor heterostructures,John M. Dudley, Goëry Genty, Arnaud Mussot, Amin Chabchoub & Frédéric Dias.1, 675-689 (2019)