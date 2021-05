Un quatrième couple cratère-tectite découvert sur Terre !

Un consortium international, mené par Pierre Rochette du Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, a découvert qu'un champ de verres d'impact trouvé au Belize provient d'un cratère d'impact lui-même situé à 500 km de là au Nicaragua. Cela en fait le quatrième couple cratère-tectite découvert surLes tectites sont des verres naturels, issus de lade laterrestre sous l'impact d'unde plus d'un kilomètre de, et éjectés sur une longue distance (entre 200 et 12000 km). Quatre champs de tectites étaient connus jusqu'à présent (endu, Australasie, Côte d'Ivoire,centrale) dont trois seulement reliés à unsource. Les plus récemment découverts remontaient aux années 1930, et le premier avait été décrit par Darwin.L'étude du consortium démontre que les verres trouvés au Belize sont produits par un impact et ont le même âge (805 000 ans) et la même signature géochimique que les verres récupérés à l'intérieur d'un cratère de 14 km de diamètre: le cratère de Pantasma au Nicaragua. Lade l'existence de ce cratère avait constitué la première étape de recherches menées par ce même consortium en 2019. Dans les deux cas, on retrouve desdeextraterrestre pointant vers le même type d'astéroïde: laordinaire. L'étude de ce nouveau couple cratère-tectite va apporter une meilleure compréhension du processus mal connu de formation des tectites.Impact glasses from Belize represent tektites from the Pleistocene Pantasma impact crater in Nicaragua - Nature Communications Earth & Environment.Pierre Rochette, Pierre Beck, Martin Bizzarro, Régis Braucher, Jean Cornec, Vinciane Debaille, Bertrand Devouard, Jérôme Gattacceca, Fred Jourdan, Fabien Moustard, Frédéric Moynier, Sébastien Nomade & Bruno Reynard.