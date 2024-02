Quel est ce "rayon vert" en provenance de Vénus ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Un vif éclat vert, ainsi que des lueurs plus discrètes d'autres couleurs, observés depuis Vénus dans le ciel nocturne au-dessus de Stockholm le 8 janvier.

Crédit: Peter Rosén

Dans les frimas de l'aube suédoise, un spectacle éphémère a émerveillé les observateurs: Vénus, notre voisine planétaire, a émis un flash verdoyant. Ce phénomène, rarement observé, rappelle les éclats verts que produit parfois leà l'aube ou au crépuscule.Le 8 janvier, alors que Vénus se levait à l'horizon de Stockholm, le photographe Peter Rosén a capturé cetfugace. L'éclat vert, d'une durée d'environ une, s'est révélé être un "bonus inattendu" lors de cettematinale. Mais qu'est-ce qui a causé cette manifestation colorée dans le ciel nocturne ?La lumière visible, composée de différentes longueurs d'onde colorées, nous apparaît généralement blanche. Lorsque lasolairel', ces longueurs d'onde sont partiellement réfractées par les molécules de gaz. Ce phénomène est à l'origine de lableue du ciel diurne, due à laprédominante des longueurs d'onde bleues.Dans des conditions particulières, notamment lors de ciels clairs et lorsque le Soleil ou une planète proche est près de l'horizon, la lumière doit traverser une plus grande partie de l'. Cela entraîne uneplus prononcée des différentes longueurs d'onde. Les ondes courtes, comme le bleu et le violet, sont davantage dispersées, tandis que les ondes plus longues, telles que le rouge, l'orange et le jaune, sont plus facilement absorbées. Il en résulte parfois que seules les ondes de, comme le vert, parviennent à l'observateur. Cependant, l'angle doit être parfait pour que ce phénomène soit visible, d'où la brièveté et la rareté de ces "éclats verts".Dans le cas de Vénus observé à Stockholm, le vert était la couleur la plus évidente, mais d'autres nuances comme le jaune, l'orange, le rouge et le bleu étaient également perceptibles. Ces éclats colorés ne sont pas limités au Soleil: des phénomènes similaires ont été observés autour de Mercure, de la Lune, et même, dans certaines circonstances, à travers des cristaux de glace dans l'atmosphère, produisant des nuages arc-en-ciel et des halos lumineux autour du Soleil ou de la Lune.Contrairement aux éclats verts solaires, plus fréquents au-dessus de l'océan, les manifestations lumineuses planétaires se produisent davantage à travers l'air extrêmement froid, amplifiant leur effet. Ainsi, ces phénomènes lumineux planétaires ne sont pas strictement limités à l'horizon.