Quels ingrédients pour un supraconducteur à haute température de qualité ?

Exemple de réseau de liaison et de valeur de réseau. © J. Contreras-García

Référence:

Contacts:

Les travaux théoriques et expérimentaux se multiplient pour améliorer la synthèse de supraconducteurs qui permettraient un transport électrique sans perte énergétique, une véritable révolution technologique ! Grâce à l'analyse théorique d'un grandde supraconducteurs à base d', les scientifiques du Laboratoire dethéorique (CNRS/Sorbonne Université) montrent qu'unélevé de localisation électronique dans les interstices vides entre lesduest essentiel pour obtenir cette propriété àambiante. Un premier pas vers la conception des nouveaux supraconducteurs à base d'hydrogène end'applications.Les supraconducteurs qui présentent une résistance électrique nulle ont permis des avancées technologiques essentielles comme la réalisation de champs magnétiques intenses utilisés en RMN ou enélectronique, l'élaboration de réacteurs de, leparou les ordinateurs quantiques de haute capacité. Les supraconducteurs doivent encore, hélas, être maintenus à basse température et/ou hautepour présenter ce phénomène.Les récents travaux sur laà haute température ont montré le potentiel exceptionnel des composés riches en hydrogène. En effet, des systèmes comme HS, YH, YH, et LaHatteignent des températures critiques bien supérieures à 200 K, à des pressions qui restent élevées (de l'ordre du mégabar), ce qui fait d'eux de bons candidats pour espérer atteindre unla supraconductivité à température ambiante, le saint Graal pour la communauté. Cependant, aucune règle ne permet aujourd'hui de prédire cette température en la reliant aux paramètres physicochimiques desDans ce, les scientifiques du Laboratoire de chimie théorique (CNRS/Sorbonne Université) viennent de pointer le rôle essentiel de lapour orienter les chimistes vers la synthèse de composés stables ayant toutes les chances de présenter cette propriété à haute température. Ils ont ainsi identifié une grandeur pertinente appelée "valeur de réseau" liée à la capacité du matériau à présenter un degré élevé de localisation électronique dans les zones inoccupées, entre les atomes qui le constituent. La valeur de celeur permet de prédire, avec une précision raisonnable, la température critique de ces supraconducteurs à base d'hydrogène encore difficile à prédire actuellement.Publiés dans leces résultats vont permettre un criblage rapide des prédictions théoriques, mais aussi permettre de mieux comprendre l'influence des paramètres structuraux et électroniques sur la supraconductivité à haute température.Francesco Belli, Trinidad Novoa, J. Contreras-García &Errea.Strong correlation between electronic bonding network and critical temperature in hydrogen-based superconductors2021- Julia Contreras-Garcia. Chercheuse au Laboratoire de chimie théorique - julia.contreras.garcia at.com