Un événement rare et spectaculaire a captivé les habitants de New York et du New Jersey ce mardi matin. Un météore a traversé l'atmosphère terrestre, générant des explosions sonores impressionnantes. Ce phénomène en plein jour a suscité la curiosité et l'inquiétude des résidents.Au départ, les estimations suggéraient que le météore, voyageant à une vitesse vertigineuse de 54 500 km/h, avait survolé la Statue de la Liberté avant de se désintégrer au-dessus de Manhattan. Les rapports de boule de feu, de grondements et de secousses ont permis de tracer cette premièreCependant, au fur et à mesure que de nouveaux témoignages arrivaient, la NASA a ajusté la trajectoire modélisée du météore. Selon les dernières analyses, le météore serait apparu au-dessus de New York et aurait continué vers l'ouest en direction du New, avec une vitesse de 61 200 km/h.William Cooke, gestionnaire de programme pour les environnements météoritiques à la NASA, a précisé que le météore mesurait probablement moins de 30 cm de diamètre. Sa désintégration en boule de feu, due à la chaleur intense générée par sa vitesse, a été un spectacle inhabituel pour unediurne.Des images de cette boule de feu ont été partagées par un résident de Northford, Connecticut, montrant une courte traînée blanche traversant le ciel bleu. Heureusement, aucun fragment de la roche spatiale n'a atteint le sol, et aucun dommage nin'a été signalé.Bien que certains aient vu la boule de feu, d'autres ont simplement entendu un bruit retentissant. Les résidents de Staten Island, Brooklyn, Queens et du nord du New Jersey ont rapporté des grondements accompagnés de secousses. La chaleur élevée du matin aurait pu contribuer à la propagation de ces sons plus loin qu'habituellement.Toutefois, William Cooke a noté que ce bruit pourrait provenir d'une source complètement différente, comme des activités militaires ayant eu lieu simultanément dans le New Jersey.