Recherche de désintégrations rares: les cristaux à base de molybdène à l'essai

L'expérience internationale CUPID Mo menée par des laboratoires français de l'IN2P3 et du CEA/IRFU, teste depuis avril dernier l'usage de cristaux à base de Molybdène pour détecter des doubles désintégrationssans émission de neutrinos. L'expérience monte progressivement enet montre dès à présent un fond proche dedans la zone d'intérêt, ce qui est très prometteur. Les scientifiques de la collaboration faisaient unà l'occasion de l'inauguration officielle les 11 et 12 décembre 2019.La double désintégration beta sans émission de neutrinos est une sorte de graal poursuivi par les physiciens depuis 80 ans. Si cette désintégration prédite par certaines théories était observée alors cela donnerait entre autre des indications précieuses et très recherchées sur la nature et lades neutrinos. Cependant, depuis leque les physiciens et physiciennes sont à sa, cette désintégration reste introuvable. C'est pourquoi une nouvelle génération de détecteurs est ende voir le. L'un d'eux, proposé par la collaboration CUPID-Mo emmenée par Andrea Giuliani du CSNSM, avec des laboratoires de l'et du CEA/IRFU, consiste à utiliser des détecteurs de type bolomètres à base de cristaux scintillants contenant du Molybdène 100.Cet élément radioactif produit en effet des doubles désintégrations beta à un niveau d'moins contaminé par le, et il est inclus dans des cristaux très purs et transparents. Cette dernière propriété ajoute donc la possibilité de détecter les émissions ou passages de particules dans lede deux façons différentes, à la fois par l'échauffement infinitésimal du cristal (principe du bolomètre) et par l'émission de. Il sera plus facile ainsi d'identifier les doubles désintégrations dans le cristal et surtout de rejeter la source principale du fond radioactifpar des particules alpha provenant de contaminants proches à lades détecteurs. Laest testée depuis avril dernier dans les installations du Laboratoire souterrain de Modane (LSM) et les membres de la collaboration CUPID-Mo ont donc profité de son inauguration officielle les 11 et 12 décembre pour faire un bilan d'étape.