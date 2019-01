Sur le même thême

Records de performance pour un capteur inertiel à atomes froids

Les capteurs à atomes froids comme les horloges ou les gravimètres tirent leur grande sensibilité de la possibilité d'observer des atomes sur des durées de l'ordre de la seconde. Toutefois ces dispositifs ne parvenaient pas à échantillonner des signaux variant plus rapidement que la. Une équipe de chercheurs du Laboratoire systèmes de référence temps-espace ( SYRTE , CNRS/Observatoire de Paris/PSLParis/Sorbonne Université ) a démontré une méthode pour dépasser cette limite et combiner grande sensibilité et haute cadence de mesure. Cette méthode a permis de dépasser l'état de l'art des gyromètres atomiques et représente une étape clé pour les applications eninertielle, en géoscience et enLa sensibilité d'un dispositif de mesure s'améliore généralement avec le temps durant lequel on peut observer l'au coeur du dispositif. Ce principe s'illustre notamment lorsque l'on réalise une mesure dedans une horloge atomique, où la sensibilité croît proportionnellement au temps durant lequel les atomes évoluent librement entre deux impulsions électromagnétiques. Les meilleures fontaines atomiques utilisent un temps d'(appelé temps "d'interrogation") de l'ordre de la seconde. Les capteurs inertiels basés sur l'atomique et mesurant des accélérations ou des rotations fonctionnent sur le même principe. Afin d'interroger des atomes sur une durée de l'ordre de la seconde, il est nécessaire de ralentir leur, c'est-à-dire de les refroidir. Les dispositifs modernes utilisent ainsi des atomes refroidis par laser à des températures de l'ordre du millionième deau-dessus duabsolu. L'intérêt majeur de ces dispositifs atomiques réside dans leur grande stabilité, qui est intrinsèquement lié à la nature quantique de l'entre unet les lasers.Bien que très stables, les dispositifs à atomes froids présentent cependant un inconvénient important: leur cadence de mesure limitée. Cet inconvénient provient du fonctionnement séquentiel des capteurs, dans lesquels les atomes sont refroidis par laser durant quelques centaines de millisecondes, puis interrogés durant environ une seconde, avant d'entamer un nouveau cycle de mesure. Augmenter la cadence ne se faisait jusqu'à présent qu'en diminuant le temps d'interrogation, d'où une diminution de la sensibilité.Ce verrou vient d'être levé par une équipe de chercheurs du laboratoire Systèmes de Référence Temps-Espace (Observatoire de, Université PSL,Université, Laboratoire National d'Essai). Pour ce faire, les chercheurs ont mis en oeuvre une idée consistant à entrelacer lade refroidissement et la phase de mesure des effets inertiels, et à entrelacer plusieurs cycles expérimentaux entre eux. En entrelaçant 3 cycles, ils sont parvenus à des cadences de mesure de 3,75 Hzen conservant un temps d'interrogation de 0,8 seconde. L'rapide résultant de cette technique leur a permis d'améliorer la sensibilité de mesure de vitesse de rotation de leur, une condition essentielle pour caractériser et stabiliser les biais de l'instrument.Le dispositif expérimental du SYRTE utilise des impulsions lasers pour créer une superposition quantique dans laquelle chaquede Cesium est délocalisé entre deux paquets d'ondes distants de quelques millimètres. Une telle superposition quantique macroscopique confère une très grande sensibilité aux forces inertielles dont la méthode d'permet de tirer pleinement profit. Le gyromètre du SYRTE permet ainsi de mesurer des variations infimes de vitesse de rotation, deux cent mille fois plus petites que la vitesse de rotation terrestre, en 8de mesure, ce qui constitue le nouvel état de l'art pour un gyromètre atomique.Ces résultats, publiés dans la revue, ouvrent des perspectives d'applications dans différents domaines technologiques et scientifiques. La grande stabilité de mesure du gyromètre à atomes froids permet d'envisager une évolution des dispositifs de guidage inertiel, en combinant laactuelle des gyromètres laser offrant une grandede mesure avec la technologie atomique. Disposer de bonnes cadences de mesure (plusieurs Hz) et d'une grande sensibilité pourrait être mis à profit en sismologie pour la l'étude de mouvements tectoniques. Ces propriétés pourraient également être utiles en physique fondamentale pour la détection de, ou pour réaliser des détecteurs d'ondes gravitationnelles utilisant l'interférométrie atomique.