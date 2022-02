Récupérer de la chaleur inutilisée pour produire de l'électricité: un rendement record

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)



Principe du brossage pour orienter les chaînes de polymère dans la même direction. © Nicolas Leclerc et Martin Brinkmann.

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif...)

frein (Un frein est un système permettant de ralentir, voire d'immobiliser, les pièces en mouvement...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une...)

conductivité thermique (La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des...)

conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

Les matériaux thermoélectriques permettent de récupérer de la chaleur inutilisée pour produire de l'électricité. Leurs versions semi-conductrices polymères présentent une souplesse et une légèreté qui leur offrent la possibilité d'être déployées dans de nombreux milieux, mais elles ne conduisent pas suffisamment les électrons. Des équipes de scientifiques de l'ICPEES (CNRS/Université de Strasbourg), de l'ICS (CNRS) et de l'IPCMS (CNRS/Université de Strasbourg) et de l'de la Sarre (Allemagne) sont cependant parvenues à établir un nouveau record de performances thermoélectriques pour ces. Leurs résultats sont publiés dans la revueIl y a exactement 200 ans, leallemand Thomas Johann Seebeck montrait que certains matériaux soumis à un gradient degénèrent des courants électriques. Ce phénomène est exploité dans les matériaux thermoélectriques qui permettent, par exemple, de transformer l'perdue sous forme de, comme dans unou des plaquettes de, enpour alimenter des équipements électroniques et desPour bien fonctionner, ces matériaux doivent présenter une faible, pour conserver le gradient de température, et une forte, afin de transporter les charges électriques. Les matériaux thermoélectriques usuels sont principalement des matériaux semi-conducteurs inorganiques, mais certains chercheurs s'intéressent depuis une dizaine d'années aussi aux semi-conducteurs polymères. Ces derniers présentent une meilleure flexibilité, unbien plus léger, de faibles conductions thermiques intrinsèques, et fonctionnent à des températures proches de l'ambiante. À l', ils pêchent souvent par leur faible conductivité électrique, un problème qui peut être partiellement résolu en dopant ces matériaux avec d'autres molécules.Une collaboration du consortium d'électroniquede Strasbourg, regroupant l'deet procédés pour l'énergie, l'et la(ICPEES, CNRS/Université de Strasbourg), l'Institut Charles Sadron (ICS, CNRS), l'Université de la Sarre (Allemagne), l'Institut deet chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS, CNRS/Université de Strasbourg) et l'Université de la Sarre (Allemagne) a permis de battre un nouveau record de performances thermoélectriques. Avec près de 3 mW m, ils font moitié mieux que le précédent record, que le groupe strasbourgeois détenait déjà, et quinze fois mieux que les systèmes organiques équivalents les plus performants.L'équipe a développé un polymère thermoélectrique constitué de chaînes latérales carbonées incluant une fonction éther unique: elles permettent de conserver une structuration optimale à l'état solide du polymèreen améliorant sa miscibilité avec les molécules oxydantes polaires utilisées comme dopant. Le dopage permet de générer de nombreuses charges électriques dans leet d'en augmenter considérablement la conductivité. Une fois ce polymère déposé sous forme de films minces, lainnovation consiste à littéralement brosser les films afin d'orienter les chaînes de polymère dans la même direction. Cette disposition augmente leur conductivité électrique dans la direction du brossage, mais sans modifier fortement les autres propriétés, ce qui permet à ces matériaux d'atteindre de très hautes performances thermoélectriques. Ces polymères sont potentiellement d'un grand intérêt dans la conception de transistors électrochimiques, composants de base des capteurs bioélectroniques.Pablo Durand, Huiyan Zeng, Till Biskup, Vishnu Vijayakumar, Viktoriia Untilova, Céline Kiefer, Benoît Heinrich, Laurent Herrmann, Martin Brinkmann & Nicolas Leclerc.Single Ether-Based Side Chains in Conjugated Polymers: Toward Power Factors of 2.9 mW m