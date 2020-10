Réduire une molécule en dopant le graphène

Schéma (gauche) et image STM (droite) de 4 nm de côté de deux molécules de CoPc sur du graphène dopé par de l'azote. La molécule située au-dessus d'une paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :)

© J. Lagoute, MPQ (CNRS/Univ. de Paris)

Avec sa réputation de matériau miracle, le graphène n'en finit pas de trouver de nouvelles applications. Des physiciens ont montré qu'il permet la réduction chimique de molécules lorsqu'il est dopé avec de l'azote. Le phénomène a été observé pour la première fois, grâce à un, sur des phthalocyanines deMatériau bidimensionnel par excellence, leest un simple feuillet d'atomes de. Cet agencement lui confère une impressionnante liste de propriétés, notamment chimiques et électriques, que les chercheurs tentent d'allonger en modifiant sa structure et sa composition. Ainsi, lui ajouter d'autres atomes que ceux de carbone, comme de l', pourrait ouvrir des applications pour l', la, laou l'électronique moléculaire. Grâce à sa structure bidimensionnelle, ledispose notamment d'une très grandequi lui permet d'interagir facilement avec toutes formes deEn déposant des phthalocyanines de cobalt (CoPc) sur du graphène dopé à l'azote, des physiciens du Laboratoireet phénomènes quantiques ( MPQ , CNRS/Université de Paris), du Service dede l'état condensé ( SPEC , CNRS/CEA), du Centre dephysique de la matière et du(Université de, Belgique) et du Centre Jawaharlal Nehru pour la recherche avancée (JNCASR, Inde) ont obtenu la réduction chimique d'une partie des CoPc. Cette réussite a été confirmée par une visualisation directe, à l'échelle atomique, avec un microscope à(STM). Ces travaux permettraient par exemple de faciliter la réduction du CO, afin de le reconvertir pour produire de l'énergie.En effet, si le CoPc était déjà connu pour sa capacité à réduire le COlorsqu'il est lui-même réduit, les chercheurs voulaient à l'origine surtout tester si le graphène dopé pouvait modifier ses propriétés magnétiques, dues à la présence d'unde cobalt. L'effet s'est révélé si important qu'il peut aboutir au transfert d'uneélectronique complète, et donc à une réduction chimique. Les observations au STM montrent que, lorsque la molécule de CoPc se trouve au-dessus d'un seuld'azote, le transfert de charge est généralement fractionnaire et la molécule est dans un état neutre CoPc. Mais lorsqu'elle se trouve sur une paire d'atomes d'azote, elle est réduite et passe à un état chargé CoPc-. Ces travaux expliquent ainsi comment la position d'une molécule par rapport à des impuretés qui dopent le graphène permet de moduler le transfert de charge entre la molécule et le graphène. Les chercheurs espèrent à présent pouvoir tester la réduction d'autres molécules que le CoPc.Directof the reduction of a molecule on nitrogen pairs in doped graphene. M. Bouatou, S. Mondal, C. Chacon, F. Joucken, Y. Girard, V. Repain, A. Bellec, S. Rousset, S. Narasimhan, R. Sporken, Y.J. Dappe, and J. Lagoute,, le 24 août 2020.DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c03030