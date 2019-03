Sur le même thême

Retrouver les équations d'un système environnemental exclusivement à partir de mesures ?

Partant de l'observation du nombre x(t) de décès humain, du nombre y(t) de rats bruns capturés infectés et du nombre z(t) de rats noirs capturés infectés lors de l'épidémie de peste bubonique de Bombay (observations effectuées ici par quinzaine sur la période 1907-1912), un modèle de trois équations et 10 termes a pu être obtenu. Une interprétation complète du modèle a pu être proposée.

Qu'il s'agisse de comprendre le mouvement de corps célestes dans l'univers, l'écoulement de l'eau en amont de la source du Doubs, la croissance d'un champ de curcuma dans le Kerala ou encore la flambée d'une épidémie de peste noire au Moyen Âge en, il est souvent nécessaire de recourir à une représentationpour mieux appréhender les évolutions que l'on observe. Cela requiert alors de formaliser sous la forme d'équations de lales interactions entre les grandeurs mises en jeu. Des chercheurs du Centre d'études spatiales de la(CESBIO/OMP, UPS / CNES // IRD), ont démontré qu'il était possible, pour au moins 28 cas théoriques, de remonter aux équations originales de la dynamique directement à partir de séries temporelles.Dans le, la démarche pour obtenir les équations qui décrivent des processus dynamiques se faisait par un va-et-vient entreet, les observations servant de base pour construire notre représentation théorique du, puis d'élément de validation ou d'invalidation.C'est dans les domaines de l'électrique et desdes années 1980, qu'a émergé l'idée d'obtenir des équations directement à partir de séries temporelles d'observations. Les premiers développements étaient alors essentiellement linéaires et donc peu adaptés aux phénomènes réels. Ce n'est qu'au cours des années 1990 que les premiers modèles ont pu être obtenus pour des dynamiques non linéaires, et ce pour des cas théoriques et expérimentaux. Ces premiers modèles, reconstruits automatiquement à partir de séries temporelles, permettaient de reproduire la dynamique originale de façon très satisfaisante, mais pour des raisons d'équifinalité, les équations obtenues n'étaient pas nécessairement celles des systèmes originaux.En 2015, un modèle à 3 équations a pu être obtenu pour décrire la dynamique de l'épidémie dequi a sévi à Bombay (aujourd'hui Mumbai) au début du XXe. Ce modèle était inattendu, car permettant de formaliser mathématiquement, directement à partir d'observations, le couplage dynamique entre lede décès humains et le nombre de cas d'infection de deux groupes de rongeurs (rats noirs et rats bruns), et dans unetrèsde celles des modèles communément utilisés en épidémiologie. De plus, une interprétation éco-épidémiologique de chacun des termes de ce modèle a pu être proposée, laissant entrevoir l'idée que les équations responsables de la dynamique d'un système peuvent être directement extraites deobservationnelles.Deux chercheurs du CESBIO ont mis en place und'expérimentations numériques pour tester la possibilité de remonter aux équations originales en partant de séries temporelles issues de l'intégrationd'équations aux dérivées ordinaires. L'algorithme GPoM (Generalized polynomial modelling) qui avait été utilisé pour obtenir le modèle éco-épidémiologique de peste évoqué ci-dessus a été réutilisé à cet effet en suivant la même procédure dede modèle. Cet algorithme s'appuie sur la technique de modélisation globale initiée au cours des années 1990. Il vise à obtenir des équations aux dérivées ordinaires polynomiales directement à partir de séries observationnelles. Initialement, cette technique était destinée à être appliquée à uneunique. L'algorithme GPoM utilisé dans cette étude s'appuie sur le même formalisme théorique, mais son fonctionnement a été modifié et généralisé pour travailler avec plusieurs variables.Une première série d'expérimentations numériques a été conduite, visant à tester le potentiel de l'approche sur un système particulier, le système chaotique de Rössler-1976. Ce système dynamique a été choisi pour sa capacité à générer une certainedynamique à partir d'une formulation très simple (trois variables et une seule non-linéarité pouvant donner lieu à uneimprévisible à long terme). L'approche a également été testée en situations dégradées, en modifiant lades séries temporelles, leur, les conditions initiales, le régime dynamique (notamment périodique ou chaotique), ou encore en bruitant les observations et en perturbant le système. Ces expérimentations ont prouvé la possibilité de retrouver les équations originales de ce système particulier.Une deuxième série d'expérimentations a alors été menée pour explorer la généralité du résultat en appliquant le mêmesur de nombreux systèmes dynamiques. Vingt-sept autres systèmes ont été testés, toujours de petite(jusqu'à cinq variables), mais tous non triviaux et très diversifiés dans leurs propriétés dynamiques, géométriques, algébriques, statistiques et topologiques. Ces systèmes incluaient des modèles de, de, de particules dans une boîte, de croissance tumorale, deterrestre, d'oscillateurs couplés, de dynamique de population, ainsi que de nombreux cas purement mathématiques. L'algorithme de modélisation étant polynomial, quatre systèmes non polynomiaux ont également été inclus dans cet ensemble afin d'identifier les risques de mésinterprétation.Les résultats de cettesérie d'analyses ont permis de montrer lade l'outil, la plupart des équations originales étant retrouvées, souvent complètes, parfois partielles, selon la concision des systèmes considérés (nombre de termes), et généralement sans détections erronées. Les résultats des tests appliqués aux systèmes non polynomiaux les plus complexes n'ont pas été faussement associés à des modèles polynomiaux (toutes les équations ayant été rejetées) tandis que les formulations obtenues pour les systèmes non polynomiaux moins complexes correspondaient elles à uneformelle en séries de Taylor. En outre, les résultats se sont avérés robustes au, le niveau de tolérance pouvant toutefois varier fortement d'un système à l'autre.L'ensemble de ces résultats renforcent l'idée qu'il est possible de remonter aux équations originales d'un système lorsque celui-ci est polynomial et suffisamment concis (dans le meilleur des cas, jusqu'à 9 termes pour une reformulation complète), et qu'une formulation approchée peut également être obtenue lorsque les équations originales sont proches d'une formulation polynomiale. Pour cette raison,en gardant en tête le potentiel de l'approche à obtenir une formulation concise des équations, il apparaît envisageable de proposer une interprétation contextuelle (biologique,, chimique, épidémiologique, etc.) pour les termes des modèles obtenus avec cet outil.Ce travail a été financé par le programme LEFE du CNRS-INSU dans le cadre des projets AMoGlo (Assimilation de données dans un modèle chaotique obtenu par modélisation globale), SpatioGloMo (Modélisation globale spatialisée) et MoMu (Modélisation globale multivariée) et par le programme Défidu CNRS dans le cadre duMusc & SlowFast (Modélisation multiéchelle des systèmes lents-rapides).