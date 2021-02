Le rôle surprenant de l'eau dans le séchage du bois

Références

Pour en savoir plus:

Contacts:

L'étape cruciale du séchage du bois repose sur des mécanismes mal connus, où intervient de l'eau sous forme liquide dans les cavités, ou lumens, des cellules, mais aussi adsorbée dans ses parois. Des chercheurs et des chercheuses du laboratoire Navier, duet du Laboratoire deetont montré que l'adsorbée servait de "" pour que l'eaupuisse s'extraire des lumens du bois, lui permettant ainsi d'atteindre laet de s'y s'évaporer. Ces travaux pourraient aboutir aux premiers modèles physiques du séchage du bois.Après la coupe des arbres, le bois dit "" est le plus souvent séché afin d'améliorer ses caractéristiques mécaniques, de le protéger des attaques biologiques et de limiter les variations dimensionnelles durant son utilisation. Bien que cesoit utilisé depuis des millénaires, les mécanismes internes du séchage ne sont toujours pas bien compris. On sait cependant que, dans le bois "vert", l'eau existe sous deux formes différentes. L'eau libre est présente enliquide dans les fibres et les vaisseaux des arbres feuillus, mais les fibres sont des cavités trop hermétiques pour que l'eau puisse en être évacuée par. L'eau liée se retrouve quant à elle dans les parois des cellules, sous forme d'eau adsorbée au niveau des polymères.Des chercheurs et des chercheuses du laboratoire Navier (CNRS/École des Ponts ParisTech/Université Gustave Eiffel), du synchrotron SOLEIL et du Laboratoire de mécanique et génie civil ( LMGC , CNRS/Université de Montpellier) ont montré que l'eau liée permettait l'évacuation de l'eau libre, en l'aidant à atteindre la surface du bois où elle peut s'évaporer. Ces travaux sont parus dansPour cela, les scientifiques ont multiplié les mesures etpendant le séchage d'échantillons de bois, coupés selon la direction de l'axed'un, aussi bien par des pesées que par des analyses plus sophistiquées, comme laet la microtomographie aux rayons X. Cela leur a permis de distinguer l'eau libre et l'eau liée, et d'en connaître la répartition exacte. L'équipe a ainsi constaté que le bois séchait àconstante, qui correspond habituellement à des effets capillaires dominants. Or ce n'est pas possible compte tenu de la structure du bois. Bien qu'une bonne partie de l'eau libre soit enfermée dans des cavités, elle parvient en fait à se connecter à l'eau liée présente dans les parois du bois. Celle-ci sert alors de "pont" pour acheminer l'eau libre jusqu'à la surface. Auet à mesure que cette eau disparaît, l'eau restante se répartit dans le bois et le processus d'évacuation se poursuit jusqu'à un séchage suffisant pour des applications techniques et industrielles.Les auteurs étudient à présent le phénomène selon d'autres directions, car la structure du bois n'est pas isotrope. D'autres travaux sont aussi réalisés sur du bois de résineux, dont la structureest, pour discuter de manière plus générale des mécanismes de séchage. Cela devrait aboutir au développement de modèles physiques, et non pas seulement empiriques, du séchage du bois.Ces recherches ont été financées par le Labex MMCD (ANR-11-LABX-022-01), le(Peps INSIS CNRS "Greenwood") et par la ligne ANATOMIX du synchrotron Soleil (Grant No. ANR-11-EQPX-0031) via un "proposal standard" (20180522).H. Penvern, M. Zhou, B. Maillet, D. Courtier-Murias, M. Scheel, J. Perrin, T. Weitkamp, S. Bardet, S. Caré & P. Coussot.DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.054051 - Découvrez le portrait de Philippe Coussot , médaille d'du CNRS 2015.- Philippe Coussot - Chargé dede l', Laboratoire Navier (CNRS/École des Ponts ParisTech/Université Gustave Eiffel) - philippe.coussot at univ-eiffel.fr- Sabine Caré - Directrice de recherche de l'Université Gustave Eiffel, Laboratoire Navier (CNRS/École des Ponts ParisTech/Université Gustave Eiffel) - sabine.care at univ-eiffel.frINSIS insis.communication at cnrs.fr