🌹 Une rose cosmique à 5 000 années-lumière de la Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La nébuleuse de la Rosette, photographiée par Ronald Brecher.

Crédit: Ronald Brecher

Comment se forment les nébuleuses ?

Voici un spectacle remarquable qui nous offre la nébuleuse de la Rosette, un vaste nuage où naissent les étoiles, situé à 5 000 années-lumière de la Terre. Cette étendue cosmique, localisée dans la constellation de la Licorne, s'étire sur près de 100 années-lumière et concentre uneéquivalant à 10 000 fois la masse de notre Soleil. Son apparence florale lui a donné son nom, et elle est illuminée par ledes étoiles massives qui l'entourent.La photographie présentée ici est l'œuvre de l'astrophotographe Ronald Brecher. Il a enregistré cette scène après presque dix heures d'observation en 2021. Par la suite, il a retraité ses données avec des méthodes plus récentes et une meilleureduPixInsight.Au centre de cette structure, l'amas stellaire ouvert NGC 2244 creuse une large cavité en repoussant le gaz et la poussière alentour grâce à son rayonnement puissant. Parmi ces astres, certaines géantes peuvent atteindre cinquante fois la masse solaire. Des filaments sombres d'parcourent la nébuleuse, occultant en partie lades étoiles en arrière-plan et contribuant à la richesse du paysage.L'apparence de la nébuleuse de la Rosette change considérablement selon les longueurs d'onde utilisées pour l'observer. En lumière visible, comme sur cette image, les nuages de gaz et de poussière sont les plus visibles. En revanche, l'ultraviolet ou l'rendent plus apparentes les étoiles logées en son sein.Cette image témoigne également de l'évolution permanente de l'Univers, avec des régions comme la nébuleuse de la Rosette où de nouveaux astres voient le jour.Les nébuleuses sont de vastes nuages de gaz et de poussière dispersés dans l'espace interstellaire. Elles proviennent souvent des restes d'étoiles ayant explosé en supernovae, ou de régions où la matière se condense naturellement sous l'effet de la gravité. Ces nuages peuvent s'étendre sur des dizaines, voire des centaines d'années-lumière, et leur composition est principalement constituée d'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'Univers.Lorsque certaines zones d'une nébuleuse deviennent suffisamment denses, la gravité prend le dessus et provoque l'effondrement de la matière. Ce processus donne naissance à des proto-étoiles, qui se réchauffent progressivement en comprimant leur noyau. Si la température et la pression atteignent un seuil critique, des réactions nucléaires s'amorcent, marquant la formation d'une nouvelle étoile à part entière.Les étoiles massives ainsi créées émettent un rayonnement intense, notamment en ultraviolet, qui ionise le gaz environnant et le fait briller. C'est ce phénomène qui produit les magnifiques couleurs observées dans les nébuleuses dites "à émission", comme la nébuleuse de la Rosette. Le vent stellaire et les radiations sculptent également le nuage, creusant des cavités et façonnant des structures détaillées.Au fil du temps, les nébuleuses peuvent se disperser ou donner lieu à de multiples générations d'étoiles. Leur étude aide les astronomes à mieux comprendre le cycle de vie des étoiles et l'évolution des galaxies. Grâce aux télescopes modernes, il est possible d'observer ces phénomènes dans diverses longueurs d'onde, révélant des détails invisibles à l'œil nu.