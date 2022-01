Le rover Curiosity de la NASA mesure une signature carbone intrigante sur Mars



Le rover Curiosity Mars de la NASA a capturé ces nuages ​​juste après le coucher du soleil le 19 mars 2021, le 3 063e jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...) martien (Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures...) Détails complets de l'image

roche (La roche, du latin populaire rocca, désigne tout matériau constitutif de l'écorce...)

poudre (La poudre est un état fractionné de la matière. Il s'agit d'un solide présent...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

vie (La vie est le nom donné :)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant....)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)



Cette image montre le trou de forage Highfield réalisé par le rover Mars Curiosity de la NASA alors qu'il prélevait un échantillon sur "Vera Rubin Ridge" dans le cratère ( Pour le cratère d'origine volcanique, voir Cratère volcanique Pour le cratère d'origine...) Gale (La gale ou mal de Sainte-Marie est une affection contagieuse de la peau spécifique à...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

document (Dans son acception courante un document est généralement défini comme le support physique d'une...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

nuage moléculaire (En astronomie, les nuages moléculaires sont des nébuleuses interstellaires qui ont une densité...)



Assemblée à partir de 28 images, cette vue du rover Curiosity Mars de la NASA a été capturée le 9 avril 2020, le 2729e jour martien, ou sol, de la mission. Il montre le paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un...) Détails complets de l'image

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

chauffage (Le chauffage est l'action de transmettre de l'énergie thermique à un objet, un...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

photosynthèse (La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le type de carbone découvert est associé aux processus biologiques sur Terre. Les scientifiques de Curiosity proposent plusieurs explications aux signaux de carbone inhabituels.Après avoir analysé des échantillons deencollectés à lade Mars par le rover Curiosity de la, les scientifiques ont annoncé que plusieurs des échantillons sont riches en un type dequi, sur, est associé à des processus biologiques.Bien que la découverte soit intrigante, elle n'indique pas nécessairement uneancienne sur Mars, car les scientifiques n'ont pas encore trouvé de preuve concluante à l'appui de laancienne ou actuelle là-bas, comme des formations rocheuses sédimentaires produites par d'anciennes, ou une diversité de composés organiques complexes. molécules formées par la vie."Nous trouvons des choses sur Mars qui sont extrêmement intéressantes, mais nous aurions vraimentde plus de preuves pour dire que nous avons identifié la vie", a déclaré Paul Mahaffy , qui a été leprincipal du laboratoire deSample Analysis at Mars (SAM). à bord de Curiosity jusqu'à sa retraite du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, en décembre 2021. "Nous examinons donc ce qui aurait pu causer la signature carbone que nous voyons, sinon la vie."Dans un rapport de leurs découvertes qui sera publié dans la revue Actes de la National Academy of Sciences le 18 janvier, les scientifiques de Curiosity proposent plusieurs explications aux signaux de carbone inhabituels qu'ils ont détectés. Leurs hypothèses sont tirées en partie des signatures de carbone sur Terre, mais les scientifiques préviennent que les deux planètes sont si différentes qu'ils ne peuvent pas tirer de conclusions définitives sur la base d'exemples terrestres."La chose la plus difficile est de laisser tomber la Terre et de laisser tomber ce parti pris que nous avons et d'essayer vraiment d'entrer dans les principes fondamentaux de la chimie, de laet des processus environnementaux sur Mars", a déclaré l'astrobiologiste Goddard Jennifer L. Eigenbrode , qui a participé à l'étude carbone. Auparavant, Eigenbrode a dirigé une équipe internationale de scientifiques de Curiosity dans la détection d'une myriade de molécules organiques - celles qui contiennent du carbone - sur la surface martienne."Nous devons ouvrir nos esprits et sortir des sentiers battus", a déclaré Eigenbrode, "et c'est ce que fait ce."L'explication biologique que les scientifiques de Curiosity présentent dans leur article s'inspire de la vie sur Terre. Il s'agit d'anciennes bactéries à la surface qui auraient produit une signature carbone unique en libérant dudans l'où laultraviolette aurait converti ceen molécules plus grandes et plus complexes. Ces nouvelles molécules auraient plu à la surface et pourraient maintenant être préservées avec leur signature carbone distincte dans les roches martiennes.Deux autres hypothèses offrent des explications non biologiques. L'un suggère que la signature carbone pourrait avoir résulté de l'de la lumière ultraviolette avec le gaz carbonique dans l'atmosphère martienne, produisant de nouvelles molécules contenant du carbone qui se seraient déposées à la surface. Et l'autre spécule que le carbone pourrait avoir été laissé par un événement rare il y a des centaines de millions d'années lorsque lea traversé ungéant riche en type de carbone détecté."Les trois explications correspondent aux", a déclaré Christopher House , unde Curiosity basé à l'd'État de Pennsylvanie qui a dirigé l'étude sur le carbone. "Nous avons simplement besoin de plus de données pour les exclure ou les exclure."Pour analyser le carbone à la surface de Mars, l'équipe de House a utilisé l' instrument TunableSpectrometer (TLS) à l'intérieur du laboratoire SAM. SAM a chauffé 24 échantillons provenant d'emplacements géologiquement divers dans le cratère Gale de laà environ 1 500 degrés Fahrenheit, ou 850 degrés Celsius, pour libérer les gaz à l'intérieur. Ensuite, le TLS a mesuré les isotopes d'une partie du carbone réduit libéré lors du processus de. Les isotopes sont des atomes d'un élément avec des masses différentes en raison de leurdistinct de neutrons, et ils jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'évolution chimique et biologique des planètes.Le carbone est particulièrement important puisque cet élément se retrouve dans toute vie sur Terre ; il circule en continu dans l', l'et le sol selon un cycle bien compris grâce aux mesures isotopiques.Par exemple, les créatures vivantes sur Terre utilisent l'de carbone 12 plus petit et plus léger pour métaboliser les aliments ou pour lapar rapport à l'de carbone 13 plus lourd. Ainsi, significativement plus de carbone 12 que de carbone 13 dans les roches anciennes, ainsi que d'autres preuves, suggèrent aux scientifiques qu'ils étudient les signatures de la chimie liée à la vie. L'examen du rapport de ces deux isotopes du carbone aide les scientifiques de la Terre à déterminer le type de vie qu'ils observent et l'dans lequel il vivait.