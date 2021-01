Saturne bascule à cause de ses satellites (voir animation)

Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) Titan (Cliquez sur l'image pour une description) bascule (Une bascule ou un basculeur est un circuit intégré logique doté d'une sortie et d'une ou...)

© Coline SAILLENFEST / IMCCE

Animation schématique montrant la migration de Titan et l'entrée de Saturne en résonance. Le repère est tournant, de sorte que l'axe s'immobilise lors de l'entrée en résonance.

© Melaine SAILLENFEST / IMCCE

Deux scientifiques du CNRS et de Sorbonne Université à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (Observatoire de Paris - PSL/CNRS) viennent de montrer que l'influence des satellites de Saturne permet d'expliquer l'de l'axe de rotation de cette. Leurs travaux publiés le 18 janvier 2021 dans la revueprédisent par ailleurs que cette inclinaison doit encore augmenter dans les prochains milliards d'années.Un peu à la manière de David contre le géant Goliath, lesde Saturne seraient responsables de la bascule de la. En effet, de récents travaux menés par des scientifiques du, deet de l'Université de Pise montrent que l'inclinaison actuelle de l'axe de rotation de Saturne est le résultat de la migration de ses satellites, et plus particulièrement du plus grand d'entre eux, Titan.De récentesont permis d'attester que Titan et les autres satellites s'éloignent petit à petit de Saturne beaucoup plus rapidement que ce que les astronomes estimaient jusqu'alors. En intégrant cettede migration revue à la hausse dans leurs calculs, les chercheurs ont conclu que ce phénomène agit sur l'inclinaison de l'axe de Saturne: à mesure que ses satellites s'éloignent, la planète s'incline de plus en plus.L'événement déterminant dans la bascule de Saturne aurait eu lieu relativement récemment. Durant plus de trois milliards d'années après sa formation, Saturne a conservé un axe de rotation faiblement incliné. Ce n'est qu'il y a environ und'années que laaction de ses satellites aurait provoqué un phénomène dequi perdure aujourd'hui: en interagissant avec lade la planète Neptune, l'axe de Saturne a débuté sa longue bascule jusqu'à l'inclinaison de 27° observée aujourd'hui.Ces résultats remettent en question le scénario établi jusqu'alors. Les astronomes s'accordaient déjà sur l'existence de cette résonance mais ils pensaient qu'elle s'était produite très tôt, il y a plus de quatre milliards d'années, en raison d'une modification dans l'de Neptune. Depuis lors, on pensait l'axe de Saturne stabilisé. En réalité, l'axe de Saturne bascule toujours, et nous n'observons aujourd'hui qu'une étape transitoire de cette évolution. Dans les prochains milliards d', l'inclinaison de l'axe de Saturne pourrait plus que doubler.L'équipe deétait déjà arrivée à des conclusions similaires au sujet de la planète Jupiter . Celle-ci devrait connaître unanalogue en raison de la migration de ses quatre satellites principaux et d'une résonance avec l'orbite d'Uranus: dans les cinq prochains milliards d'années, l'inclinaison de l'axe de Jupiter pourrait alorsde 3° à plus de 30°.The large obliquity of Saturn explained by the fast migration of Titan.Melaine Saillenfest, Giacomo Lari et Gwenaël Boué., le 18 janvier 2021. https://www.nature.com/articles/s41550-020-01284-x