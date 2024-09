Le Soleil montre une impressionnante hyperactivité, au-delà des prévisions scientifiques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Il y avait en moyenne 215,5 taches solaires visibles chaque jour à la surface du Soleil en août. Cette image en accéléré montre chaque tache noire visible traversant le Soleil durant cette période.

Crédit: SDO/Şenol Şanlı/Uğur İkizler

Le Soleil connaît actuellement une activité d'une intensité rare. En août, le nombre de taches solaires recensées a atteint un niveau jamais vu depuis près de 23 ans. Que révèle cette montée en puissance ?Ces taches solaires, zones sombres à la surface du Soleil, sont le signe visible de l'intensité croissante de l'solaire. Elles apparaissent lorsque des éruptions électromagnétiques traversent lede l'astre. Les scientifiques utilisent leurpour suivre l'évolution du, un processus régulier d'environ 11 ans, ponctué par des phases de minimum et de maximum d'activité.Le dernier mois d'août a enregistré une moyenne quotidienne de 215,5 taches solaires, bien au-delà des prévisions initiales qui en anticipaient seulement 107,8. Cette suractivité suggère que le cycle solaire actuel, le 25e depuis que les observations sont enregistrées, pourrait être beaucoup plus intense que ce qui était prévu.Ce pic d'activité n'est pas une surprise pour certains experts qui avaient déjà noté des écarts par rapport aux prévisions. Depuis 2022, le nombre de taches solaires n'a cessé d'augmenter, dépassant même les valeurs maximales du cycle précédent, le cycle 24. En août 2023, un pic a été atteint avec 337 taches visibles en une seule journée, une valeur record depuis 2001.Cette suractivité solaire n'a pas seulement des implications pour notre compréhension des cycles du Soleil. Elle peut aussi avoir des effets concrets sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques, provoquées par des éruptions solaires, peuvent perturber les systèmes de communication, endommager leset même causer des pannes d'En mai, une tempête géomagnétique d'une puissance inédite depuis 21 ans a recouvert le ciel de nombreuses régions dud'aurores polaires spectaculaires. Quelques jours plus tard, le Soleil a libéré unede magnitude X8.7, la plus intense depuis 2017, soulignant encore la dangerosité de cette période de maximum solaire.Les scientifiques restent prudents sur l'évolution future de ce cycle. Bien que les prévisions aient été révisées, indiquant un pic d'activité probable en 2024, l'incertitude persiste. Il est possible que l'activité continue de s'intensifier, prolongeant le maximum solaire sur plusieurs mois, voire années.