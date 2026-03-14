☀️ Le Soleil présente une surface jamais vue depuis 2022

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Un Soleil sans aucune tache, observé le 22 février 2026 par l'observatoire solaire SDO de la NASA.

Crédit: NASA/SDO et les équipes scientifiques AIA, EVE, HMI

Le Soleil vient de montrer une particularité jamais vue depuis plusieurs années: sa surface est redevenue totalement uniforme, dépourvue de ces zones sombres habituelles que sont les taches solaires.Ces régions d'ombre, plus froides que le reste de la surface solaire, résultent d'intenses champs magnétiques. En empêchant la chaleurde remonter, ils créent ces marques visibles. Leur disparition, même temporaire, représente un indicateur notable du comportement de notreNotre étoile traverse des phases d'intense agitation et de calme relatif au cours d'un cycle d'environ onze ans. Lorsque l'est à son maximum, les taches solaires se multiplient, accompagnées d'éruptions qui projettent des particules vers l'espace. À l', durant le minimum, la surface peut rester parfaitement lisse pendant de longues semaines.La période de calme observée début 2026 est remarquable car elle n'avait plus eu lieu depuis juin 2022. Selon les données disponibles, ce cycle solaire semble donc s'orienter progressivement vers uneplus tranquille. Des observateurs ont toutefois signalé l'apparition rapide de nouvelles zones actives, montrant que laévolue constamment.Les chercheurs indiquent que l'activité solaire ne devrait pas atteindre son prochain creux avant 2030. Le précédent minimum, entre 2018 et 2020, avait vu le Soleil sans tache pendant près de deux ans.Ces variations ont des conséquences concrètes pour notre planète. Les éruptions solaires peuvent perturber les communications radio, affecter les satellites et générer des aurores boréales intenses. La réduction dude taches annonce généralement une diminution de ces phénomènes.Les outils modernes, comme les observatoires spatiaux, permettent une surveillance continue du Soleil. Cette capacité est précieuse pour anticiper les changements d'activité et comprendre leurs mécanismes. La communauté scientifique poursuit ses analyses pour affiner les modèles de prévision.