La sonochimie: une nouvelle voie de transformation de l'ammoniaque en hydrazine



© François Jérôme

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

hydrazine (L’hydrazine (ou Diazène), de formule chimique N2H4 et de formule...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

cavitation (La cavitation décrit la naissance et l'oscillation radiale de bulles de gaz et de vapeur dans un...)

activation (Activation peut faire référence à :)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'hydrazine est une molécule azotée largement utilisée à l'échelle industrielle dans de nombreux domaines comme la synthèse de polymères expansés, l'agrochimie ou l'énergie. La synthèse de ce dérivé de l'ammoniaque constitue donc un enjeu économique et environnemental important car les voies de synthèse actuelles ne permettent pas sa synthèse directe et nécessitent de plusieurs étapes réactionnelles et de purification.Des scientifiques de l'dedes milieux etde Poitiers (CNRS/Université de Poitiers), en collaboration avec le Laboratoire de sonochimie dans les fluides complexes (CNRS/CEA/ENSCM/Université de Montpellier), ont mis auune nouvelle voie prometteuse de production d'. Ils ont en effet montré que lorsque des solutions ammoniacales concentrées ou aqueuses sousd'ammoniaque gazeux étaient soumises à uneultrasonore à haute, l'irradiation induisait des bulles dequi permettaient l'et la conversion de l'ammoniaque en hydrazine à l'bulle-solution.L'étude détaillée de l'influence des conditions opératoires a mis en évidence la possibilité d'accumuler de l'hydrazine en solutionen limitant sa dégradation. Ces travaux sont publiés dans la revueAnaelle Humblot,Laurie Grimaud,Audrey Allavena,Dr. Prince N. Amaniampong,Prof. Karine De Oliveira Vigier,Dr. Tony Chave,Dr. Stéphane Streiff & Dr. François Jérôme.Cover Picture: Conversion of Ammonia to Hydrazine Induced by High-Frequency Ultrasound2021