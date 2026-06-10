☄️ Spectaculaire: un météore explose au-dessus d'un volcan en éruption

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Le 25 mai dernier, la Terre et l'espace se sont rencontrés de la manière la plus spectaculaire qui soit. Au-dessus du mont Mayon, un volcan en pleine éruption aux Philippines, un météore d'un vert éclatant a traversé le ciel avant d'exploser. Ce double spectacle a été capturé par des caméras de surveillance.Le mont Mayon est célèbre pour son cône presque parfait, mais aussi pour sa grande instabilité géologique. Alors qu'il crachait des rivières de lave incandescente ce soir-là, le ciel s'est soudainement illuminé. Cette coïncidence temporelle entre une colère magmatique venue des profondeurs terrestres et un intrus venu des confins du système solaire reste un événement d'une rareté absolue.Le météore en question était ce que les astronomes appellent un bolide, une étoile filante particulièrement grosse et lumineuse. Sa teinte vert émeraude, exceptionnellement vive, indique une forte concentration en métaux comme le nickel et le magnésium. En pénétrant l'à haute vitesse, la friction a comprimé l'air, augmentant drastiquement lajusqu'à provoquer une désintégrationexplosive.Face aux images, de nombreux internautes ont d'abord cru à un impact direct sur les flancs du volcan. Cependant, l'Agence spatiale philippine a rapidement rectifié cette perception. Le bolide s'est en réalité désintégré à plusieurs dizaines ded'. Si l'objet avait touché le sol, lessismiques de la région auraient immédiatement enregistré des secousses bien distinctes.Pour les scientifiques, obtenir un tel enregistrement visuel est une véritable aubaine. Deux flux vidéo en direct surveillaient l'activité éruptive continue du mont Mayon au moment précis du flash cosmique. Ces données fortuites offrent une occasion unique d'analyser ladu météore par. Elles permettent aussi d'étudier lade saà travers le panache de cendres volcaniques.