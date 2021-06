La spectroscopie s'adapte à l'étude de l'art moderne

Analyse par réflexion spéculaire infrarouge ; le spectromètre est positionné le plus perpendiculairement possible devant le tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Mesure complémentaire des pigments par micro-spectroscopie Raman (collection GNAM, Rome, © MONARIS).

L'irruption des "plastiques" dans le monde de l'art a offert aux artistes des nouvelles matières qu'il est nécessaire de bien connaître pour témoigner des démarches artistiques et mettre en oeuvre les procédures de conservation/restauration appropriées. Dans ce, les scientifiques du laboratoire MONARIS* (CNRS /Université) ont élaboré des protocoles analytiques non invasifs combinant spectroscopieset Raman. Pour 7 oeuvres sélectionnées dans la collection de laà Rome (Italie) et réalisées dans les années 1960, ils sont parvenus à identifier précisément les polymères utilisés comme liants et les pigments entrant dans la composition des peintures. Ces résultats sont publiés dans la revueLa révolution des "plastiques" des années 1950s a offert aux artistes une profusion de nouvelles matières (acryliques, vinyliques, etc.) utilisées comme liants des pigments dans la composition des peintures, leur donnant accès à de nouvelles gammes d'aspect, de couleurs, de textures. Que ce soit pour renseigner les pratiques artistiques ou pour élaborer des procédures de conservation/restauration adaptées à ces nouveaux, il est nécessaire de bien les connaître. Etantleur diversité, lesvisuelles ne suffisent plus et une approche analytique est nécessaire pour identifier précisément leurs compositions.Identifier directement sur les oeuvres de manière non invasive la nature des polymères utilisés comme liants des pigments reste cependant un défi analytique étant donné la diversité et lades formulations utilisées par les artistes. Défi relevé par les scientifiques du laboratoire MONARIS* (CNRS / Sorbonne Université) avec laà Rome (Italie), qui viennent d'élaborer des protocoles analytiques permettant d'identifier sans ambiguïté la composition chimique d'une large palette de peintures, en combinanten mode réflexion spéculaire pour la détermination des liants et spectroscopie Raman pour celle des pigments.7 oeuvres de peintres allemands et italiens (Josef Albers, Agostino Bonalumi, Toti Scialoja, Luigi Boille et Mario Schifano)[1] actifs à Rome dans les années 1960 ont été analysées afin d'élaborer et de valider ces protocoles. Le spectromètre infrarouge, positionné à environ 1,5 cm de la surface pour une mesure en réflexion spéculaire, permet d'obtenir les signatures caractéristiques des liants polymériques sur des surfaces aux aspects et géométries variées. Les spectromètres Raman ont quant-à-eux permis d'identifier une grande partie des pigments et colorants présents, inorganiques ou organiques. Les résultats montrent que les compositions supposées des liants des peintures (acrylique, vinylique, tempera, émail, huile) étaient soit partiellement fausses, soit incomplètes.Ces travaux, publiés dans la revue deanalytique, montrent que ces nouvelles approches spectroscopiques non invasives permettent une analyse précise d'un grandde liants et des pigments utilisés dans les peintures modernes, limitant ainsi le micro-échantillonnage parfois indispensable dans les cas trop complexes.Diana Mancini, Aline Percot, Ludovic Bellot-Gurlet, Philippe Colomban & Paola Carnazza.On-site contactless surface analysis of Modern paintings from Galleria Nazionale (Rome) by Reflectance FTIR and Raman spectroscopies2021- Ludovic Bellot-Gurlet - Enseignant-chercheur au Laboratoire MONARIS - ludovic.bellot-gurlet at sorbonne-universite.fr- Stéphanie Younès - Responsablede chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dità l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr