Sur le même thême

Des chercheurs de l'Institut de chimie de Strasbourg (CNRS / Université de Strasbourg) et du Laboratoire Jean Perrin (CNRS / Sorbonne Université) ont montré pour la première fois comment le spin, propriété quantique des électrons, de nano-aimants moléculaires interagit avec des champs électriques externes. Cette caractéristique pourrait favoriser la manipulation électrique de ces nano-aimants à des fins de stockage d'information quantique dans les systèmes de demain. Ces travaux sont publiés dans la revueTraiter l'information quantique est un thème deen pleine effervescence dont le problème central est la mise en œuvre de qubits: les composants élémentaires de l'. Si lapourrait implémenter les qubits, une caractéristique quantique d'éléments magnétiques – le– offrirait également une solution prometteuse, à condition qu'il soit facilement contrôlable avec des champs électriques. Pour la première fois, des chercheurs de l'dede Strasbourg (CNRS /de Strasbourg) et du Laboratoire(CNRS /Université) ont démontré expérimentalement qu'ils peuvent contrôler les spins des nano-aimants magnétiques avec unDans leurs expériences, les chercheurs ont étudié par spectroscopie de(ou RPE)des triangles antiferromagnétiques dans unélectrique. Ils enregistrent notamment des changements de réponse magnétique en fonction du champ électrique appliqué. Ce couplage entre champ électrique et réponse magnétique, dit magnétoélectrique est un prérequis au futurélectrique des qubits de spin et donc à leur mise en œuvre pratique. Par ailleurs, ces résultats prédisent la possibilité de réaliser des qubits aux propriétés favorables aude calculs quantiques. Cette recherche marque ainsi un premier pas vers l'utilisation de nano-aimants moléculaires en tant qu'éléments dequantique électriquement contrôlés.Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du programme de recherche européen MSCA-IF H2020 " CHIRALQUBIT " (projet No 746060).Athanassios K. Boudalis, Jérôme Robert et Philippe Turek.First Demonstration of Magnetoelectric Coupling in a Polynuclear Molecular Nanomagnet: Single-Crystal EPR Studies of [Fe3O(O2CPh)6(py)3]ClO4·py under Static Electric FieldsChemistry A European Journal – Août 2018DOI: 10.1002/chem.201803038Athanassios Boudalis, Institut de chimie de Strasbourg UMR7177,https://pomam.chimie.unistra.fr/aboudalis/