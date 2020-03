Structures magnétiques chirales aux parois de domaines antiferromagnétiques

Skyrmion ferromagnétique: structure locale en forme de "bulle" chirale superposée à un fond d'aimantation (up), où les spins se tournent de façon uniforme dans toutes les directions.

Figure 2. Textures antiferromagnétiques chirales aux parois de domaines dans les espaces réciproque et réel.



(a) Mesure de dichroïsme en diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la...) opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante...)



(b) Magnétométrie à centre NV (nitrogen vacancy) du diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la lonsdaléite), dont il représente l'allotrope de haute pression, qui cristallise dans le système...) échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)



(c) Simulations magnétiques à l'aide d'un code atomique montrant les cycloïdes antiferromagnétiques et leur raccordement aux parois.



(d) Schéma montrant (en haut) l'orientation de la polarisation électrique de la structure ferroélectrique et (en dessous) la structure magnétique des domaines. Selon les mesures synchrotron (Le terme synchrotron désigne un type de grand instrument destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires.) chiralité (La chiralité (du grec ch[e]ir~ - main~) est une importante propriété d'asymétrie dans diverses branches de la science. Un objet ou un système est appelé chiral s'il diffère de son image miroir....)

Référence publication:

Contacts CEA:

Collaboration:

