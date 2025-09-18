💥 Une supernova bientôt visible en plein jour ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Un couple d'étoiles en interaction extrême



Le système double V Sagittae, située à environ 10 000 années-lumière de la Terre, brille de mille feux.

Un halo de gaz révélateur

Vers une explosion spectaculaire

Les astronomes suivent depuis plus d'un siècle V Sagittae, un système double dont l'évolution met à l'épreuve les modèles classiques. Ses variations de luminosité et son comportement instable en font un objet d'étude privilégié pour comprendre les dernières étapes de vie des étoiles.V Sagittae réunit une étoile massive et une, reliées par une orbite très serrée de 12 heures seulement. Le rapprochement constant des deux astres alimente un transfert deinédit par son intensité.La naine blanche attire la matière de sa compagne, qui s'accumule sur sa surface et provoque de violentes réactions thermonucléaires. Cette activité explique laextrême du système, bien supérieure à celle des autres binaires connues.Les chercheurs observent actuellement une instabilité croissante dans cette danse gravitationnelle. Les oscillations rapides de la luminosité laissent penser que l'équilibre actuel est précaire et qu'un bouleversement majeur est imminent.Grâce au Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral, les astronomes ont mis en évidence un anneau de gaz entourant les deux étoiles. Cet élément inattendu offre une clé pour comprendre ladu système.Ce halo résulte de l'incapacité de la naine blanche à absorber toute la matière arrachée. Une partie s'échappe, formant une enveloppe brillante qui trahit l'intensité du phénomène.L'existence de cette structure remet en question certaines hypothèses sur l'évolution des systèmes binaires. Elle suggère que des interactions similaires pourraient jouer un rôle important dans la fin de vie de nombreuses étoiles.Les spécialistes estiment que l'accumulation de matière sur la naine blanche pourrait déclencher prochainement une nova, rendant V Sagittae visible à l'œil nu. Cette étape ne serait qu'un prélude.À plus long terme, la fusion des deux étoiles semble inévitable. Cette collision devrait provoquer une supernova d'une intensité telle qu'elle seraiten plein jour depuis la Terre.Une telle explosion, attendue à une échelle de temps astronomique relativement courte, constituerait une occasion unique d'étudier directement la mort violente d'un système binaire extrême.