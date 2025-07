💥 Exceptionnel: deux novas illuminent le ciel en même temps

Astronomes ont repéré deux 'nouvelles étoiles' brillant simultanément: V572 Velorum (gauche) et V462 Lupi (droite). Crédit: Eliot Herman



Localisation des novas V462 Lupi et V572 Velorum dans les constellations du Loup et des Voiles. Crédit: IAU/Wikimedia, modifié par Live Science

Comment une nova se forme-t-elle ?

Pourquoi certaines novas sont-elles récurrentes ?

Le ciel nocturne nous réserve parfois des surprises spectaculaires. Deux étoiles nouvelles ont fait leur apparition en moins de deux semaines, un phénomène rarissime.Ces lueurs soudaines proviennent d'explosions stellaires appelées novas classiques. Ces événements, où une naine blanche aspire la matière d'une étoile compagnon jusqu'à provoquer une, sont habituellement observés une fois par an. Voir deux novas à l'œil nu simultanément est exceptionnel.La première nova, V462 Lupi, a été détectée le 12 juin dans la constellation du Loup. La seconde, V572 Velorum, est apparue le 25 juin dans la constellation des Voiles. Selon, leura atteint des niveaux permettant uneà l'œil nu, un fait presque sans précédent.Stephen O'Meara, un astronome cité par, souligne l'extrême rareté de cet événement. Les dernières novas visibles simultanément remontent à 1936, mais sans atteindre leur pic de luminosité en même temps.V572 Velorum a brillé plus intensément, avec une magnitude apparente de +4.8. V462 Lupi, bien que moins lumineuse, a toutefois atteint une magnitude permettant d'être visible sans instrument. Ces phénomènes sont plus facilement observables depuis l'hémisphère sud, mais V462 Lupi peut être aperçue depuis l'hémisphère Nord.Les novas diffèrent des supernovas par leur mécanisme et leur impact. Elles n'entraînent pas la destruction de l'étoile mais libèrent une quantité significative d'énergie. Leur étude offre des clés pour comprendre l'évolution des systèmes stellaires binaires.Une nova se produit dans un système binaire où une naine blanche, résidu dense d'une étoile semblable au Soleil, aspire de la matière d'une étoile compagnon. Cette matière, principalement de l'hydrogène, s'accumule à la surface de la naine blanche.Sous l'effet de la gravité intense, la pression et laaugmentent jusqu'à déclencher une réaction deexplosive. Cette explosion éjecte une partie de la matière accumulée dans l'espace, produisant une augmentation soudaine de luminosité.Contrairement aux supernovas, la naine blanche survit à l'explosion et peut recommencer le cycle. Certaines novas sont récurrentes, explosant à intervalles réguliers lorsque suffisamment de matière s'est à nouveau accumulée.L'étude des novas permet aux astronomes de mieux comprendre les processus physiques extrêmes dans les systèmes stellaires binaires et la distribution des éléments chimiques dans l'Univers.Les novas récurrentes, comme T Coronae Borealis, se produisent dans des systèmes où le transfert de matière de l'étoile compagnon vers la naine blanche est continu et rapide. Cela permet une accumulation suffisante de matière pour déclencher des explosions à intervalles réguliers.Le délai entre les explosions dépend du taux de transfert de matière et des propriétés de la naine blanche. Dans certains cas, comme pour RS Ophiuchi, les explosions se produisent environ tous les 20 ans.Ces systèmes sont des laboratoires naturels pour étudier l'accrétion de matière et les explosions thermonucléaires. Ils jouent également un rôle dans l'enrichissement du milieu interstellaire en éléments lourds.