Une nova visible à l'œil nu dans le ciel: comment l'observer ?

Vue d'artiste d'une naine blanche compacte capturant la matière géante rouge

Crédit: NASA/CXC/M.Weiss



V462 Lupi est située dans la constellation du Loup (à l'intérieur du cercle rouge sur cette carte).

Crédit: IAU/Wikimedia

Qu'est-ce qu'une nova classique ?

Depuis le 12 juin, une nouvelle source lumineuse est apparue dans le ciel nocturne. Initialement trop faible pour être vue sans instrument, sa luminosité a rapidement augmenté. Les observations ont permis de l'identifier comme une nova classique bien connu, un type d'La nova, officiellement nommée V462 Lupi, a atteint une magnitude apparente de +5,7, la rendant visible sans aide optique sous un ciel clair. Située dans l'hémisphère sud, elle peut également être observée depuis l'hémisphère du Nord, près de l'horizon sud après le coucher du soleil.Les novas classiques se produisent dans des systèmes binaires où une naine blanche aspire la matière de son compagnon. L'accumulation de matière sur la surface de la naine blanche finit par provoquer une explosion thermonucléaire, projetant une lumière intense dans l'espace. Contrairement aux supernovas, ces explosions ne détruisent pas l'étoile hôte.Les novas visibles à l'œil nu sont rares. V462 Lupi offre donc une occasion unique pour les astronomes amateurs d'observer un tel événement. Bien que son pic de luminosité puisse déjà être atteint, il est possible qu'elle continue à briller intensément dans les jours à venir.L'étude de ces phénomènes aide les scientifiques à mieux comprendre les mécanismes des explosions stellaires et l'évolution des systèmes binaires.Une nova classique est une explosion stellaire qui se produit dans un système binaire composé d'une naine blanche et d'une étoile compagnon. La naine blanche, extrêmement dense, attire la matière de l'étoile voisine grâce à sa forte gravité.Lorsque la matière accumulée sur la surface de la naine blanche atteint une certaine masse critique, la pression et la température deviennent suffisantes pour déclencher une réaction deexplosive. Cette explosion éjecte une partie de la matière accumulée dans l'espace, produisant une augmentation soudaine de luminosité.Contrairement aux supernovas, qui marquent la fin de vie d'une étoile, une nova ne détruit pas la naine blanche. Après l'explosion, le processus peut recommencer si l'étoile compagnon continue à fournir de la matière.Les novas classiques sont des outils précieux pour les astronomes, permettant d'étudier les processus de transfert de masse et les réactions nucléaires dans des conditions extrêmes.