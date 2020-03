Superparamagnétisme: une avancée vers un système nerveux artificiel

© UMR de Physique CNRS/Thales – C2N

Des chercheurs de l' Unité mixte de physique CNRS/Thales et du Centre de nanosciences et de nanotechnologies ( C2N , CNRS/Université Paris-Sud), en collaboration avec des scientifiques japonais, ont développé un nouveau type de nano-neurone sensoriel. Il utilise cette foisles propriétés du superparamagnétismepour mimer au mieux les propriétés des parties sensorielles duLes chercheurs se sont inspirés des assemblées de neurones, capables de propager unà une population plus vaste lorsqu'une tâche leur est apprise. Les fonctions une fois implémentées permettent, par exemple, aux nano-neurones de décoder et, s'il le fallait, de reproduire des lettres cursives. Une innovation dans le domaine des nanotechnologies qui puise son inspiration dans lesen imitant les stratégies utilisées par lesvisuel et. À terme, les chercheurs projettent d'assembler, en collaboration avec d'autres laboratoires, plusieurs types de nano-neurones et nano-synapses afin de créer un seul et mêmeneuromorphique.Un futur système nerveux artificiel qui impliquerait pour l'équipe d'élaborer des réseaux de plus en plus complexes regroupant les fonctions sensorielles (vue,, etc.) en utilisant moins d'que les actuels ordinateurs.Neural-like computing with populations of superparamagnetic basis functionsA. Mizraahi, T. Hirtzlin, A. Fukushima, H. Kubota, S. Yuasa, J. Grollier et D. QuerliozNature Communications, 18 avril 2018INSIS - insis.communication at.fr- Damien Querlioz -en microélectronique - damien.querlioz at c2n.upsaclay.fr- Julie Grollier - Chercheuse - julie.grollier at cnrs-thales.fr