Sur le même thême

La surprenante rotation de la mousse dans un verre de bière

Si les verres et les tasses tournent, c'est au nom de la science ! Des chercheurs des laboratoires Fluides, automatique et systèmes thermiques et Laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur ont ainsi étudié la rotation de la mousse dans de la bière ou du café. Leurmontre un étonnant mouvement enpar rapport au. Publiés dans la revue Europhysics Letters, ces travaux mettent en évidence de manière surprenante les limites de certaines approximations souvent effectuées enEn agitant un verre pour aérer un vin avant dégustation, on crée unede surface en propagation circulaire accompagnée d'une rotation dudans la même direction que lade l'onde. De plus, un mouvement de recirculationamène le vin vers la surface, le mettant ainsi en contact avec l'. Mais si on réalise cette expérience simple avec un verre de bière ou une tasse de café expresso, surprise?! Si l'reste faible et que la couche de mousse demeure fine, cette dernière tourne alors en sens inverse du liquide.Des chercheurs du laboratoire Fluides,et systèmes thermiques ( FAST , CNRS/UniversitéSud) et du Laboratoire d'pour laet les sciences de l' LIMSI , CNRS) ont capturé ce phénomène surprenant en vidéo afin de l'étudier. Il est provoqué par une compétition subtile entre la rotation du liquide et la friction de la couche de mousse avec le bord, ce quiun couple dede signe négatif. La mousse au centre réagit alors comme un engrenage et tourne donc sur elle-même en sens inverse.Or ce comportement se rapproche plus de la mécanique des solides que de celle des fluides. Au-delà de leur caractère amusant, ces travaux montrent l'influence de l'état de surface dans les écoulements à surface libre: dans ce cas le fluide n'est sensible qu'aux forces perpendiculaires à la surface, telles que la. La présence de mousse, ou même de simples impuretés, de concentration négligeable dans lemais qui peuvent s'accumuler en surface, modifie profondément le comportement du système en le rendant également sensible aux forces tangentielles, de nature "?solide?". Les chercheurs soulignent donc que l', courante, qui consiste à considérer ces systèmes comme de purs écoulements à surface libre ne permet pas de les décrire correctement.Counter-rotation in an orbitally shaken glass of beer,F. Moisy, J. Bouvard and W. HerremanEPL, (2018)