Un système moléculaire à action combinée magnétisme/électricité à température ambiante

Cette découverte renforce encore la promesse de fabriquer des dispositifs flexibles pour l'électronique moléculaire. © Ekaterina Mamontova

Références:

Contacts:

Pour la première fois, une action combinée de propriétés électriques et magnétiques a été observée sur matériau moléculaire à température ambiante. La découverte, fruit d'une collaboration franco-portugaise entre des chercheurs de l'Charles Gerhardt de Montpellier (Université de Montpellier/CNRS), de l'd'Aveiro/CICECO-Institut desd'Aveiro et de l'Université de Coimbra, est rapportée dans un article publié dans la revueAvec cette avancée, de nouveaux développements sont attendus pour l'électronique moléculaire, le stockage de, les appareils électroniques basse consommation et la spintronique. La spintronique, est le domaine de l'qui manipule le mouvement et les spins des électrons dans l'et a permis, par exemple, d'augmenter considérablement lade lecture et d'écriture des disques durs actuels, unequi a remporté le2007.En utilisant les concepts de lamoléculaire, des chercheurs de l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM) (Université de Montpellier/CNRS) en collaboration avec deux équipes Portugaises (Universités de Coimbra et d'Aveiro) ont développé unmoléculaire émettant de laet présentant une forte action combinée entre les propriétés magnétiques et électriques àambiante qui résulte de l'association entreet la magnétostriction (déformation de la structure cristalline du matériau sous l'effet d'unmagnétique). L'article a été publié dans l'édition du 7 février 2020 de la revueLes matériaux magnétoélectriques combinent des propriétés magnétiques et des propriétés électriques. La possibilité d'induire des synergies entre ces propriétés, permettant par exemple de contrôler l'une à travers l'autre, confère à ces matériaux multifonctionnels des applications potentielles dans le stockage d'informations à haute, dans les appareils électroniques basse consommation et en spintronique. Cependant, expliquent les chercheurs, "". En conséquence, affirment-ils également, "".Ce couplage, observé pour la première fois dans un matériau moléculaire (matériau dont la structure est constituée par l'association de molécules) à température ambiante, permet de modifier laélectrique par l'application d'un, ouvrant la possibilité d'utiliser les matériaux moléculaires en lieu et place des matériaux magnétoélectriques inorganiques traditionnels (oxydes ou fluorures). Par conséquent, une avancée importante dans l'électronique moléculaire est attendue, grâce au développement de nouveaux systèmes multifonctionnels, transparents, moins chers et durables que ceux utilisés dans des matériaux inorganiques traditionnels, notamment parce que l'étude du couplage magnétisme/électricité dans les matériaux moléculaires est un domaine inexploré.J. Long, M. S. Ivanov, V. A. Khomchenko, E. Mamontova, J.-M. Thibaud, J. Rouquette, M. Beaudhuin, D. Granier, R. A. S. Ferreira, L. D. Carlos, B. Donnadieu, M. S. C. Henriques, J. A. Paixão, Y. Guari, J. Larionova, Room temperature magnetoelectric coupling in a molecular ferroelectric ytterbium(III) complex,, 671.https://science.sciencemag.org/content/367/6478/671- Jérôme Long - Institut Charles Gerhardt Montpellier - jerome.long at umontpellier.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at.fr