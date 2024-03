Ce système planétaire mathématiquement parfait hébergerait-il une vie intelligente ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les six planètes orbitent autour de leur étoile centrale HD 110067 dans un rythme harmonique

Crédit: CC BY-NC-SA 4.0, Thibaut Roger/NCCR PlanetS

Les trois raisons qui rendent ce système particulièrement intéressant dans la recherche de technosignatures

La découverte d'un système stellaire, situé à seulement 100 années-lumière de nous, avec six planètes de type sous-Neptune tournant en parfaite harmonie mathématique autour de leur étoile a captivé l'attention des astronomes. Cette configuration unique a suscité l'intérêt pour lade technosignatures, signes potentiels de technologies extraterrestres avancées. Bien qu'aucune preuve de telles technologies n'ait été trouvée à ce jour, les chercheurs restent optimistes et continuent leurs investigations sur ce système, nommé HD 110067.Les scientifiques ont utilisé le plus grand télescope entièrement orientable du monde, le Green Bank Telescope en Virginie-Occidentale, pour chercher des signes deextraterrestre dans le système HD 110067. Cette recherche était motivée par la possibilité que, tout comme les ondes radio émises par noset télescopes peuvent être détectées hors de notre, des signes similaires de technologie avancée pourraient être captés en provenance de HD 110067.La détection de signaux technologiques, ou technosignatures, est complexe en raison de la difficulté à les distinguer des sources naturelles d'ondes radio et des signaux technologiques humains. Néanmoins, les chercheurs emploient des techniques spécifiques pour s'assurer que les signaux détectés ne proviennent pas d'interférences locales. Par exemple, un émetteur extraterrestre supposé pourrait concentrer beaucoup d'énergie dans une gamme étroite de fréquences, un comportement différent de celui des phénomènes astrophysiques naturels.Malgré l'absence de détection jusqu'à présent de signaux technologiques dans le système HD 110067, cette recherche n'élimine pas la possibilité de leur existence mais indique plutôt qu'aucun signal n'a été dirigé vers nous au moment des observations. L'équipe de recherche poursuit ses efforts, affinant les données sur les tailles et les masses des planètes découvertes pour mieux comprendre la composition chimique du système et, éventuellement, ses mécanismes de formation.La spécificité duHD 110067 en fait un candidat de choix pour la recherche de technosignatures. Trois raisons principales motivent cet intérêtPremièrement, la configuration de ses six planètes "sous-Neptune", qui tournent autour de leur étoile dans des trajectoires mathématiquement harmonieuses, est d'une stabilité et d'une régularité jamais encore observée. Cette harmonie orbitale pourrait faciliter des conditions propices à l'émergence et au maintien de technologies avancées, si la vie y était présente.Deuxièmement, la proximité relative de ce système à la Terre, à seulement 100 années-lumière, permet une observation et une analyse plus détaillées grâce aux technologies actuelles. Les signaux faibles ou les indices subtils de technosignatures sont ainsi plus accessibles aux instruments de détection terrestres ou spatiaux, augmentant les chances de détection d'éventuelles technologies extraterrestres.Enfin, l'orientation du système HD 110067, vu de bord depuis la Terre, offre une perspective unique pour étudier les transits planétaires. Cette orientation permet aux chercheurs d'observer directement les passages des planètes devant leur étoile, ce qui peut révéler des anomalies ou des signaux spécifiques indiquant la présence de structures artificielles ou de modifications technologiques dans le système. Cetted'est particulièrement précieuse pour détecter des signaux faibles qui seraient autrement masqués ou indiscernables.Ces caractéristiques combinées font de HD 110067 un laboratoire naturel exceptionnel pour tester les hypothèses sur la présence de technosignatures et, par extension, de civilisations avancées dans l'Univers.