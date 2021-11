Technologie quantique: les ondes de matière maitrisées

physique quantique (La physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)



La maîtrise des chaînes de condensat permet de produire à volonté des lignes de points faites de nuages atomiques, avec lesquelles on peut former des lettres, puis des mots.

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de...)

condensat de Bose-Einstein (Un condensat de Bose-Einstein est un état de la matière formé de bosons à une...)

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la...)

vitesse (On distingue :)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

métrologie (La métrologie est la science de la mesure au sens le plus large.)

grandeur physique (Une grandeur physique est un ensemble d'unités de mesure, de variables, d'ordres de grandeur et de...)

Référence:

Dupont (DuPont, de son nom complet E.I. du Pont de Nemours et compagnie, est une entreprise...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des chercheurs et des chercheuses sont parvenus à manipuler précisément et simplement des nuages d'atomes ultrafroids, des condensats de Bose-Einstein, à l'aide d'un réseau optique commandé par un algorithme de contrôle optimal.Laa révélé le comportement contre-intuitif de laà l'échelle atomique. Désormais, le développement des technologies quantiques tente de maîtriser ce comportement pour construire des appareils de mesure ou de calcul quantique aux performances inégalables par laclassique. Lade la préparation des états quantiques grâce à des techniques dequantique constitue un élément clé pour cela.C'est sur cet aspect que des physiciens et des physiciennes du Laboratoire collisions agrégats réactivité ( LCAR , CNRS/Univ. Toulouse - Paul Sabatier) et du LaboratoireCarnot de Bourgogne ( ICB , CNRS/COMUE Univ. Bourgogne Franche-Comté) publient de nouveaux résultats dans. En utilisant une nouvelle façon de manipuler und'un, ils démontrent la possibilité de préparer à volonté unoù les atomes de cettede matière sont dans unechoisie de plusieurs vitesses distinctes, avec l'atout majeur de ne jouer que sur un seul, alors qu'il en fallait au moins deux jusqu'à présent.Pour cela, les atomes ultrafroids sont placés dans une structure périodique de, un. En utilisant un algorithme de contrôle optimal, technique issue de l', les chercheurs calculent comment faire aller d'avant en arrière le réseau de façon idéale, afin d'amener l'onde de matière dans l'état quantique souhaité. A la fin de la manipulation, les atomes se trouvent dans une superposition de vitesses, multiples d'uneélémentaire, et cette superposition peut être visualisée comme unede petits nuages atomiques (figure).Cette technique offre une approche générale pour la préparation d'états quantiques dans les réseaux optiques, qui peut s'appliquer dans plusieurs domaines. Par exemple, dans les expériences de simulation quantique, les atomes dans le réseau périodique jouent le rôle d'électrons pour étudier des problèmes en matière condensée. Dans les expériences dequantique, des nuages atomiques de vitesses différentes peuvent interférer entre eux, et servir ainsi à la mesure d'uneavec précision.Quantum State Control of a Bose-Einstein Condensate in an Optical LatticeN., G. Chatelain, L. Gabardos, M. Arnal, J. Billy, B. Peaudecerf, D. Sugny, and D. Guéry-Odelin,paru le 05 octobre 2021.DOI: 10.1103/PRXQuantum.2.040303 Disponible sur les bases d'archives ouvertes arXiv