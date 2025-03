Tel "un humain de la taille d'un grain de riz", cette galaxie est incompréhensible 🌀

Andromeda XXXV, la galaxie satellite la plus faible et la plus petite connue dans le système d'Andromède, est située à environ 3 millions d'années-lumière.

Crédit: CFHT/MegaCam/Chercheur principal: Alan W. McConnachie ; Traitement d'image: Marcos Arias



Une carte montrant la galaxie d'Andromède et ses satellites. La nouvelle galaxie compagnon Andromeda XXXV est mise en évidence en rouge.

Crédit: M. Arias et al. Astrophys. J. Lett. (2025)

Qu'est-ce qu'une galaxie naine ?

Comment les galaxies se forment-elles ?

Une √©quipe d'astronomes a r√©cemment mis au jour une galaxie naine exceptionnellement petite et faible, situ√©e √† environ 3 millions d'ann√©es-lumi√®re de nous. Cette d√©couverte, nomm√©e Andromeda XXXV, pourrait bien bouleverser notre compr√©hension de l'√©volution cosmique.Selon Eric Bell, membre de l'√©quipe et professeur √† l'Universit√© du Michigan, c'est une galaxie pleinement, mais d'une taille d'environ un millioni√®me de celle de la. C'est comme avoir un √™tre humain parfaitement fonctionnel de la taille d'un grain de riz.Andromeda XXXV, une galaxie satellite de la galaxie d'Androm√®de, √©tonne les scientifiques. Contrairement √† ce que pr√©disent les mod√®les actuels, cette galaxie naine a surv√©cu aux conditions extr√™mes de l'univers primitif, o√Ļ les galaxies de cette taille √©taient cens√©es √™tre d√©truites. Sa d√©couverte sugg√®re que notre compr√©hension de la formation et de l'√©volution des galaxies est encore incompl√®te.Les galaxies naines, bien que communes, restent encore √©nigmatiques. Leur petite taille et leur faible luminosit√© les rendent difficiles √† observer, surtout √† de grandes distances. Jusqu'√† pr√©sent, la plupart des informations sur ces galaxies provenaient des satellites de la Voie lact√©e. La d√©couverte d'Andromeda XXXV ouvre une nouvelle fen√™tre sur l'√©tude des galaxies naines autour d'autres grandes galaxies.L'√©quipe, dirig√©e par Marcos Arias de l'Universit√© du Michigan, a utilis√© des donn√©es astronomiques massives et le t√©lescope spatial Hubble pour identifier Andromeda XXXV. Cette galaxie, bien que minuscule, est pleinement fonctionnelle, ce qui remet en question les th√©ories sur la survie des petites galaxies dans l'univers primitif.Un aspect intrigant d'Andromeda XXXV est sa longue p√©riode de formation d'√©toiles, qui contraste avec celle des galaxies naines de la Voie lact√©e. Alors que ces derni√®res ont cess√© de former des √©toiles il y a environ 10 milliards d'ann√©es, Andromeda XXXV a continu√© ce processus jusqu'√† il y a environ 6 milliards d'ann√©es. Cela sugg√®re que les m√©canismes d'arr√™t de la formation d'√©toiles diff√®rent entre les galaxies naines.La survie d'Andromeda XXXV dans l'univers primitif, malgr√© les conditions hostiles, pose une √©nigme. Les scientifiques pensaient que les petites galaxies seraient 'frites' par la chaleur intense de l'univers jeune, perdant leur gaz n√©cessaire √† la formation d'√©toiles. Pourtant, Andromeda XXXV a non seulement surv√©cu, mais a √©galement continu√© √† former des √©toiles pendant des milliards d'ann√©es.Cette d√©couverte soul√®ve de nombreuses questions sur les processus de formation et d'√©volution des galaxies. Les futures missions spatiales pourraient aider √† r√©soudre ce myst√®re, mais elles pourraient √©galement ouvrir de nouvelles interrogations, tout comme la d√©couverte d'Andromeda XXXV l'a fait. Les astronomes ont encore beaucoup √† apprendre sur l'univers qui nous entoure.Les galaxies naines sont de petites galaxies compos√©es de quelques milliards d'√©toiles, compar√©es aux centaines de milliards d'√©toiles des grandes galaxies comme la Voie lact√©e. Elles jouent un r√īle crucial dans notre compr√©hension de l'univers, car elles sont consid√©r√©es comme les blocs de construction des galaxies plus grandes.Ces galaxies sont souvent en orbite autour de galaxies plus massives, agissant comme des satellites. Leur √©tude permet aux astronomes de mieux comprendre les processus de formation et d'√©volution des galaxies, ainsi que la distribution de la mati√®re noire dans l'univers.Malgr√© leur importance, les galaxies naines sont difficiles √† observer en raison de leur faible luminosit√©. Les avanc√©es technologiques, comme les t√©lescopes spatiaux, ont permis de d√©couvrir de plus en plus de ces galaxies, enrichissant notre connaissance de l'univers.La formation des galaxies commence peu apr√®s le, lorsque lacommence √† se regrouper sous l'effet de la. Ces amas de mati√®re forment des nuages de gaz et de poussi√®re, qui s'effondrent pour donner naissance aux premi√®res √©toiles et galaxies.Les galaxies naines, comme Andromeda XXXV, sont parmi les premi√®res structures √† se former dans l'univers. Elles jouent un r√īle cl√© dans l'assemblage des galaxies plus grandes, qui se forment par fusion et accr√©tion de ces petites galaxies.L'√©tude des galaxies naines permet aux scientifiques de mieux comprendre les conditions de l'univers primitif et les m√©canismes qui ont conduit √† la formation des structures cosmiques que nous observons aujourd'hui. Chaque d√©couverte, comme celle d'Andromeda XXXV, apporte de nouvelles pi√®ces au puzzle de l'√©volution cosmique.