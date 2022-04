Télescope spatial James-Webb: la lumière commence à poindre

Le télescope spatiala été lancé en décembre avec à son bord de nombreux appareils sophistiqués, dont une caméra de guidage et un instrument scientifique canadiens mis au point par des chercheurs et chercheuses de l'. Aujourd'hui, ces mêmes spécialistes, sous la direction du professeur René Doyon, du Département dede l'UdeM, se préparent à la prochaine étape importante du: la, cet été, des premières images qu'il aura captées.Fruit d'une collaboration internationale entre la, l'et l', le télescopetourneduà 1,5dede laet constitue l'observatoire le plus important pour des milliers d'astronomes dans le. L'un des instruments canadiens à bord est lede guidage fin, connu par son sigle anglophone FGS. Il aide à orienter le télescope dans l'espace pour qu'il puisse pointer et suivre des cibles célestes, puis en prendre des images claires et précises. L'autre composant canadien est l'imageur et spectrographe sans fente dans le procheou NIRISS; il permettra aux astronomes d'étudier les exoplanètes, leslointaines et bien plus encore. Les scientifiques de l'UdeM ont conçu les deux instruments en collaboration avec l'canadienne, le Conseil national de recherches du Canada, Honeywell Canada et d'autres partenaires."Nous venons de terminer la mise enfine du, ce qui signifie que le miroir est aligné, du moins pour un instrument, et que l'fonctionne mieux que les spécifications originales, ce qui est une excellente nouvelle", a déclaré Nathalie Ouellette, membre de l'iREx."En mars dernier, nous avons publié une image d'évaluation de l'alignement qui représente lala plusdans l'infrarouge de cette partie dujamais obtenue, et nous alignons maintenant parfaitement le miroir pour les quatre instruments de, a-t-elle ajouté. Nous continuons à calibrer les instruments scientifiques, y compris le NIRISS canadien. Lade guidage canadienne, le FGS, fonctionne à merveille - mieux que prévu, même - et est utiliséeau long des étalonnages. Les premières images devraient être publiées cet été."