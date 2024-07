Le temps: une illusion quantique ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une nouvelle étude propose une vision nouvelle du temps: et si ce dernier n'était qu'une illusion résultant de l'intrication quantique ? Cette hypothèse pourrait non seulement éclaircir certaines contradictions en physique, mais aussi bouleverser notre compréhension de l'Le temps, élément insaisissable pour les physiciens, complique la recherche d'une "théorie du tout", capable d'unifier toutes les lois de la. Mais cette nouvelle étude, publiée dans, suggère que le temps pourrait émerger de l', un phénomène liant deux particules distantes.Dans les systèmes quantiques, le temps semble immuable et externe, contrairement à la relativité générale d'Einstein où il peut être déformé par la gravité et la vitesse. Cette divergence empêche l'des théories physiques. Pour résoudre cette incohérence, les chercheurs se sont tournés vers le mécanisme de Page et Wootters, proposé en 1983, qui postule que le temps émerge d'un lien entre un objet et un autre servant d'horloge.En appliquant ce mécanisme à deux états quantiques théoriques — un oscillateur harmonique vibrant et un ensemble de petits aimants servant d'horloge —, les chercheurs ont observé que leur système pouvait être décrit par l', mais sans recours explicite au temps. Ils ont ensuite répété leurs calculs en supposant des objets macroscopiques, simplifiant leurs équations à celles de la physique classique, suggérant ainsi que le flux du temps découle de l'intrication même àCette approche, bien que mathématiquement cohérente, suscite la prudence chez d'autres physiciens. L'hypothèse reste difficilement testable et n'a pas encore produit de prédictions expérimentales vérifiables. Cependant, certains chercheurs estiment que commencer par la physique quantique pour comprendre la physique classique est une direction prometteuse.