Les terres rares: le paradoxe environnemental

terres rares (Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)



Les luminophores sont des poudres luminescentes à base d'ions des terres rares introduits dans un réseau-hôte cristallin de types oxydes, phosphates, borates... Non excitées ces poudres sont blanches, sous excitation elles sont fluorescentes dans le visible.

© François JANNIN/CNRS Photothèque

"Les terres rares ne sont pas si rares."

platine (Le platine est un élément chimique de symbole Pt et de numéro atomique 78.)

croûte terrestre (La croûte terrestre est la partie superficielle et solide du matériau dont est faite la Terre....)

nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.)

cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de...)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des...)

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

Les nombreux usages des terres rares

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ;...)

aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le...)

métallurgie (La métallurgie est la science des matériaux qui étudie les métaux, leurs...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

erbium (L'erbium désigne un élément chimique de symbole Er et de numéro atomique 68....)

fibre optique (Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

samarium (Le samarium est un élément chimique, de symbole Sm et de numéro atomique 62.)

néodyme (Le néodyme est un élément chimique, de symbole Nd et de numéro atomique 60....)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la...)

L'économie de marché des terres rares

main (La main est l’organe préhensile effecteur situé à...)

europium (L'europium est un élément chimique, de symbole Eu et de numéro atomique 63.)

terbium (Le terbium est un élément chimique, de symbole Tb et de numéro atomique 65.)

dysprosium (Le dysprosium est un élément chimique, de symbole Dy et de numéro atomique 66.)

lutécium (Le lutécium (ou lutétium) est un élément chimique du tableau périodique de...)

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du...)

lanthane (Le lanthane est un élément chimique, de symbole La et de numéro atomique 57.)

Les terres rares: une industrie particulièrement polluante

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un...)

thorium (Le thorium est un élément chimique, un métal de la famille des actinides, de symbole...)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)



Mine de Mountain Pass en 2010

© AlanM1

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)

océan (Océans stylisé Ωcéans est un documentaire français réalisé par...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau...)

faune abyssale (L'expression faune abyssale désigne généralement l'ensemble des espèces...)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type »...)

Le paradoxe des terres rares

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

2

recyclage (Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels et des déchets ménagers qui...)

impact environnemental (L'impact environnemental est l'ensemble des modifications de l'environnement, qu'elles soient...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Depuis les années 1950, les terres rares sont devenues progressivement indispensables à l'industrie de pointe. Aussi, elles jouent un rôle important dans le développement des énergies dites "vertes". Pourtant, leur extraction pose des problèmes environnementaux, géopolitiques et sociaux. Les scientifiques tentent de répondre à la demande toujours plus élevée enen essayant de créer des méthodes d'extraction plus respectueuses de l'. Emilie Janots, enseignante-chercheuse à l'Grenoble Alpes au laboratoire ISTerre, nous éclaire sur les enjeux de l'utilisation de ces métaux."Les terres rares ne sont pas si rares" affirme Emilie Janots. En effet, le terme peut porter à confusion: on pourrait penser que ces métaux sont encore plus exceptionnels que l'or ou le, très peu abondants dans la. Mais il s'avère que la rareté de ce groupe de métaux aux propriétés voisines est bien plus similaire à celle duou duqu'à celle de métaux précieux comme l'or ou le platine.Cette dénomination s'explique car les terres rares sont présentes partout surmais sont disséminées en très faible, à l'de certains métaux pour lesquels on retrouve des gisements massifs, avec une forte concentration de. Les terres rares sont un groupe d'éléments chimiques dupériodique. Elles ont des rayons atomiques et des comportements géochimiques similaires. Cela explique pourquoi on les retrouve toujours, dans les mêmes minéraux.Les terres rares sont utilisées dans de nombreux domaines des technologies de pointe: les éoliennes, les véhicules électriques, les smartphones ou encore dans l'armement comme pour les missiles. On les exploite également en raison de leur fonction de, d'mais aussi pour laet le polissage. Cependant, chaque terre rare va avoir une applicationdans l'industrie. Par exemple, l'est principalement utilisé pour les verreries, laet le. Lesert uniquement pour la fabrication des aimants permanents et des batteries.D'autre part, 70% duest utilisé dans les aimants des éoliennes. Ses propriétés magnétiques étant beaucoup plus puissantes que celles des anciens aimants, leur taille et leuren sont réduits. Cela permet ainsi d'optimiser le rendement des éoliennes. Aussi, malgré son abondance relative, ces propriétés font du néodyme la plus chère des terres rares légères. Que ce soit pour la métallurgie, les catalyseurs chimiques, les semi-conducteurs ou encore les ordinateurs et les systèmes audio, les terres rares ont de multiples usages dans de nombreux domaines.Les terres rares sont un élément important dans la production industrielle actuelle. "Comme nous sommes dans une société qui ne cesse de produire, la demande en métaux ne cesse d'augmenter." C'est également le cas pour la demande en terres rares qui augmente depuis 1950. Jusqu'aux années 1980, ce sont surtout les États-Unis qui dominent le marché de production de terres rares. Mais depuis 1995, c'est la Chine qui en a le monopole. Cela s'explique par uned'oeuvre moins chère, des gisements plus importants et des lois environnementales plus souples permettant à la Chine de faire baisser le prix de vente. Mais depuis une dizaine d'années, l'augmentation des prix de ces métaux fait ralentir légèrement l'augmentation de la demande. Les industriels se tournent alors vers d'autres métaux aux propriétés moins avantageuses mais dont les prix sont plus intéressants. "C'est une économie de marché.""Le prix d'une terre rare dépend de son application et de sa rareté." Les plus onéreuses sont l', le, leou encore le, qui sont plus chères que l', par exemple. L'europium, qui est très recherché pour les luminophores de tous nos écrans, peut valoir 10 000 €/kg. A l'inverse, le, qui est assez abondant et qui n'a pas de propriétés industrielles très intéressantes, va valoir moins de 100 €/kg."La création de sites d'et d'exploitation minière est polluante de par la production de zones d'accumulation de déchets, qui ont des conséquences néfastes sur les environnements. Mais ce sont surtout leurs propriétés chimiques qui rendent l'exploitation des terres rares polluante. En effet, ces métaux ont la particularité d'être présents ensemble dans les gisements. Cela signifie qu'il faut les séparer pour les utiliser de manière isolée. L'extraction, le traitement et lades terres rares sont très coûteux en, enet en produits chimiques. De plus, "les gisements les plus importants ont environ 5% de terres rares, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt 1%" précise la chercheuse. Cela explique la nécessité d'extraire énormément de roches pour avoir une maigre quantité de terres rares en fin de processus.À cela, Emilie Janots ajoute que "les terres rares ont un rayon ionique proche de ceux d'éléments radioactifs comme l'et le. C'est pourquoi on les retrouve souvent dans les minéraux qui contiennent des terres rares créant ainsi des déchets radioactifs." Creuser de nouvelles mines de terres rares implique également la destruction des milieux naturels et de leur. Creuser dans le sol et y déverser des produits chimiques entraîne la dégradation de la qualité de l'eau et des nappes phréatiques. Ces pollutions sont problématiques pour les ouvriers qui, parfois, ne disposent pas d'équipement adapté, et pour les habitants qui voient leur état dedécliner."D'après le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la consommation de terres rares va augmenter d'environ 8% par an avec l'augmentation de la production d'éoliennes et deélectriques et hybrides" affirme la. Pour l', les industriels extraient les terres rares des mines présentant les plus fortes concentrations. Quand celles-ci seront épuisées, ils se rabattront sur d'autres mines contenant moins de terres rares. Ainsi, les roches du fond de l'pourraient être envisagées. Elles sont plus riches en terres rares que lades roches continentales.Pourtant, leurs concentrations en terres rares restent bien moins élevées que celles des gisements actuels. "Aujourd'hui, nous n'avons ni les méthodes, ni les moyens, ni led'aller exploiter les terres rares au fond des océans. Mais si uncette exploitation devenait rentable, nous pourrions y chercher des terres rares. Ça pourrait devenir un enjeu mais ce n'est probablement pas un scénario qui aura lieu dans les prochaines années." Cette exploitation minière de l'causerait cependant des problèmes de détérioration des fonds marins et mettrait en danger des espèces et des populations humaines qui dépendent de leur bon état. En effet, l'exploitation minière entraîne la création de panaches de particules sédimentaires qui ensuite se déposent sur la faune alentour modifiant ainsi les réseaux trophiques.Aussi, le passage des machines sur le fond de l'océan détruit les habitats et entraîne la disparition de lavivant au fond de l'océan et dans les premiers centimètres des sédiments. Également, des métaux lourds pourraient être intégrés aux réseaux trophiques, affecter les consommateurs secondaires et par conséquent l'humaine. L'océan, à considérer comme une seule entité et non comme plusieurs étendues d'eau séparées, subirait partout les conséquences des changements se produisant au fond de l'océan."Construire de nouvelles technologies nécessite deset des métaux. Dans le cas des éoliennes, qui sont des sources d'énergie peu émettrices de CO, on a besoin d'avoir des terres rares dont l'extraction impacte en retour l'environnement. C'est ainsi que l'on aboutit à un paradoxe." Une des solutions pourrait être de limiter la quantité extraite en se concentrant sur leur. Aujourd'hui, seul 1% des terres rares est recyclé. Cela est dû au fait qu'elles sont souvent présentes en petite quantité et qu'il est difficile de séparer les terres rares des autres métaux pour les recycler. Pour pousser les industriels à recycler les terres rares, il faudrait que ce processus devienne rentable."Penser que l'on peut avoir des énergies vertes sans déchets ou sansest aujourd'hui un leurre." Dans le cadre de la transition énergétique, nosvont continuer à se tourner vers les "énergies vertes". Nous allons donc continuer à avoir besoin de terres rares. La question importante sera de savoir comment recycler au maximum de terres rares pour limiter la création de nouveaux sites d'exploitation. Ladoit également inventer de nouvelles manières d'extraire les terres rares pour limiter l'impact environnemental et les conséquences sur la santé humaine.