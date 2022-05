TheStellarlab: des globes planétaires en relief

TheStellarlab: une société française qui modélise et imprime le système solaire en 3D

Des globes réalisés à partir des données de la Nasa (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Globes lunaires, globes martiens, globes terrestres... la totalité des planètes sont proposées

Une nouvelle façon d'apprendre à partir d'un globe

Une fois n'est pas coutume, nous vous écrivons sur un produit très différent de ce que nous avons l'habitude de présenter sur Techno-Science.net. Il s'agit des globes. Ces globes sont différents de simples globes planétaires: ils sont en effet imprimés en 3D et reproduisent les reliefs des différentes planètes de notre, laen plus.Ainsi, vous sentirez sous lales différentes chaines de montagnes ou fosses océaniques pour le globe terrestre. Pour la Lune, se seront les cratères que vous pourrez directementet ressentir,en découvrant la face cachée de notreL'histoire de TheStellarlab commence lorsque l'un de ses co-fondateurs exprime lede se procurer une réplique réaliste de sapréférée "Mars". N'ayant pas trouvé ce qu'il recherchait, sa passion pour l'espace leà donnerà ce. A l'où l'humanité rêve de poser le pied sur une autre planète, cette jeune société française vous permet de les toucher du bout des doigts. TheStellarlab est une société spécialisée dans la conception et l'impression de globes en reliefs réalistes des planètes et satellites de notre système solaire. Si les globes sont restés posés sur nos étagères, ces planètes miniatures très détaillés peuvent être tenues dans le creux de votre main. En effet, le but recherché est de proposer des globes qui vous donnent l'impression de tenir les vrais astres.C'est à partir des données de la Nasa que TheStellarlab arrive à donner vie à ses collections du système solaire 3d. En effet, les données de l'américaine ont été nécessaires afin d'appliquer les données topographiques, pour retranscrire la bonne colorimétrie et la bonne texture. Lade ces globes n'est donc pas à remettre en cause, en faisant de parfaits supports éducatifs. C'est une fois modélisés que l'impression 3D intervient pour donner vie aux globes.Proposées en deux tailles différentes (5 cm depour la gamme "Nano" et 11cm pour la gamme "Max"), vous retrouverez la totalité des planètes de notre système solaire sur la boutique TheStellarlab, mais également notrenaturel. Ces globes feront le plaisir des passionnés d'et se voient déjà être proposés dans diverses boutiques liées à l'astronomie. Ce sont les reliefs qui font le succès de ces globes. Percevoir les différences de tailles et l'immensité des volcans martiens, toucher les cratères lunaires, les globes viennent apporter une réelle innovation sur le marché du globe.La raison d'être du projet TheStellarlab est avant tout d'apporter des objets éducatifs qui facilitent l'lié à l'espace. C'est également via un ebook qui accompagne les globes que les utilisateurs peuvent commencer à apprendre diverses spécificités liées à leurs globes.La société s'exprime sur le sujet et souligne son engagement: "Dès l'émergence du projet faire de ces globes des objets éducatifs fut une évidence. Nous sommes à l'aube d'une nouvelleà l'espace et de plus en plus de personnes s'y intéressent et lèvent les yeux au. Cependant, bien que la vulgarisationsoit une tendance, nous restons peu cultivés sur les sujets liés à l'espace, dont les planètes. C'est très certainement dû à l'absence presque totale de l'astronomie dans les programmes scolaires. Nous cherchons donc à faciliter l'apprentissage grâce à nos globes et permettre aux passionnés et intéressés de développer leurs connaissances d'une manière ludique".Retrouvez les globes TheStellarlab directement sur la boutique