Titan s'éloigne de Saturne 100 fois plus vite que prévu

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation. Il vient en complément de l'Académie des...)



Titan, le plus gros satellite (Satellite peut faire référence à :) géante gazeuse (Les géantes gazeuses sont les plus grandes des planètes. Elles sont dites gazeuses, par opposition aux planètes telluriques, en raison de l'épaisse atmosphère qui entoure leur noyau de dimension...) Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de...) Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des...)

© NASA/JPL-Caltech/Space Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire sous une...)

Système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois...)

Cassini (La mission Cassini-Huygens est une mission spatiale automatique réalisée en collaboration par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

mécanique céleste (La mécanique céleste est un terme qui désigne la description du mouvement d'objets astronomiques tels que les étoiles et planètes à l'aide des théories physiques et mathématiques.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du collège de Sorbonne, collège dédié...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude...)

Bologne (Bologne est une ville italienne d'environ 375 000 habitants, située dans le nord-est du pays, entre le Pô et les Apennins. C'est le chef-lieu de la région...)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique, l'accélération est une grandeur...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de la trace, dans...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent basée sur...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est...)

Référence:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par...)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'expansion orbitale de Titan, la plus grosse lune de Saturne, est cent fois plus rapide que prévu. La mécanique des effets de marée à l'oeuvre dans le système saturnien - gazeux - ne serait donc pas la même que celle qui gouverne le système Terre-Lune - tellurique -. Telle est la conclusion d'une étude dirigée par unde l'- PSL et dont les répercussions s'étendent bien au-delà de la simple compréhension du système saturnien.Tout comme la Lune s'éloigne chaquede notreau rythme de 3,8 cm par an, la plupart des lunes duen font de même sous l'action des bourrelets de marées qu'elles lèvent sur leur propre planète. Une partie du mouvement de rotation de la planète est alors transférée vers l'de la lune, repoussant celle-ci peu à peu vers l'extérieur.C'est en utilisant lesde lade laque les chercheurs sont arrivés à déduire, pour Titan, une expansion orbitale d'environ 11 cm par an, soit cent fois plus vite qu'attendu par l'd'autres lunes de Saturne.Pour ce faire, les chercheurs ont travaillé sur deux types d'observations. Un premier groupe, dirigé par unde l'Observatoire de- PSL, au sein de l'deet de calcul des éphémérides (IMCCE / Observatoire de Paris // Université de Lille) en détachement au JPL (NASA, Californie), a utilisé un vasted'observations de Titan, collectées sur une période comprise entre 1886 et 2017, jusqu'aux dernières images obtenues par la sonde Cassini.Un second groupe, mené par l'Université de, a concentré ses efforts sur les données recueillies lors d'une dizaine de survols rapprochés de Titan par la sonde Cassini. Dans ce dernier cas, il a été possible de déduire la position exacte de Titan dans l'espace, avec quelques centaines de mètres de précision.En comparant leurs mesures, les deux groupes sont arrivés à un résultat identique et très surprenant: Titan s'éloigne de Saturne beaucoup trop rapidement. Un résultat inattendu ? Enfin presque... Car en 2016, Jim Fuller, astrophysicien au Caltech (Californie), avait prédit une telle, comme conséquence du refroidissementde Saturne.A la différence du système Terre-Lune, Saturne est essentiellement une grosse boule de. Laqui régit son intérieur est donc trèsde celle des corps rocheux.En confirmant lade Fuller et coauteurs, les chercheurs ouvrent un nouveaud'investigation pour l'âge et la formation du système saturnien. Leurs travaux impliquent aussi un réexamen de nombreux objets astrophysiques, allant des lunes de Jupiter aux systèmes d'étoiles multiples, sans oublier les nombreuses exoplanètes gazeuses qui évoluentd'autres étoiles que leCe travail dea fait l'd'un article intitulé "Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan" par Valéry Lainey , et.al. paraissant le 8 juin 2020 dans la revue