Traiter des signaux quantiques transportés par des courants électriques



Des chercheurs ont mis au point un algorithme afin d'extraire des informations codées dans les fonctions d'ondes électroniques de courants électriques quantiques. Cela constitue une étape majeure vers le traitement du signal nécessaire au développement des technologies quantiques.Laet les effets d'associés régissent les lois de l'des conducteurs de petite taille (inférieure à 100 microns) placés à très basse(quelques degrés à peine au-dessus duabsolu). Elle est responsable de certaines propriétés inhabituelles, par exemple des écarts par rapport à lades impédances, selon laquelle dans unles impédances s'additionnent en série. Aussi spectaculaires que soient ces effets d'électronique quantique, cette image duélectronique reste très proche de la description classique de l'issue du XIXeRécemment, l'électronique quantique est entrée dansqui ne peut être appréhendée par aucun paradigme d'd'classique. Des émetteurs d'électrons à haute(de l'ordre du gigahertz), récemment développés, génèrent des courants électriques quantiques, c'est à dire avec peu d'électrons mais où les fonctions d'onde associées sont en cohérence de phase. Ces courants transportent une à quelques excitations élémentaires (comme uneélectron-trou) par période, rapprochant ainsi l'électronique du paradigme de l'quantique, qui vise à manipuler des états à un ou quelquesduquantique. Il s'agit d'optique quantique électronique, une sous-catégorie de l'électronique quantique où l'on tend vers un courant àunique.Dans ce cadre, plusieurs protocoles de tomographie ont récemment été démontrés, sondant le contenu à une particule des courants électriques quantiques dépendant du. Si ces percées offrent de nouvelles possibilités pour led'informations, l'de circuits quantiques ou le développement de, malgré des progrès rapides, on ne dispose toujours pas d'une boîte à outils pour traiter, analyser et représenter l'information intégrée dans les courants électriques quantiques.Des chercheurs du Laboratoire dede l'École Normale Supérieure de Lyon ( LPENSL , CNRS/ENS Lyon), en collaboration avec le Laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure de LPENS , CNRS/ENS Paris/Sorbonne Université/Université de Paris), présentent un algorithme général pour extraire les fonctions d'onde d'un électron présentes dans un courant électrique quantique, les probabilités d'émission de ces fonctions d'onde, et leur cohérence de phase mutuelle. Puis ils l'appliquent à l'analyse de plusieurs sources d'électrons. Ce travail établit les bases pour le développement du traitement du signal des courants électriques quantiques, directement au niveau des fonctions d'onde électroniques, une étape clé dans le développement des technologies quantiques basées sur les électrons. Ces résultats sont publiés dansProcessing Quantum Signals Carried by Electrical Currents.B. Roussel, C. Cabart, G., and P. Degiovanni., paru le 04 mai 2021.DOI: doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020314 Texte disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv - Pascal Degiovanni - Directeur de, Laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure de Lyon - pascal.degiovanni at ens-lyon.frINP - inp.com at cnrs.fr