La transformation d'une molécule d'eau irradiée observée et imagée



© DESY, Ludger Inhester

Lors des dix premiers millionièmes de milliardièmes de seconde de l'exposition d'une molécule d'eau aux rayons X, elle se plie au point (Graphie) atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...) DESY (Le DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron, « Synchrotron d'électrons allemand ») est...)



Le laser European XFEL est installé dans des installations souterraines de 3,4 kilomètres de long. © European XFEL / Luftaufnahmen: FHH, Landesbetrieb Geoinf. und Vermessung.

Référence:

Contacts:

Les fortes irradiations modifient la matière. Si on peut facilement observer le résultat final, le détail de ces transformations dans le temps est bien plus difficile à révéler, étant donné l'extrême brièveté des phénomènes en jeu. Une équipe internationale, codirigée par des chercheurs du Laboratoire deet(LCPMR, CNRS/Sorbonne Université), a décrit l'de l'soumise à la source de rayons X la plus puissante d'. Publiés dans la revue, ces travaux isolent des étapes séparées par seulement quelques femtosecondes.Lorsqu'uneest soumise à un rayonnement X, l'ionisation en couched'électrons prédomine par rapport à l'ionisation des couches externes. On parle alors d'ionisation de coeur qui est, dans la grande majorité des cas, suivie de l'émission d'un deuxième, l'électron Auger. La molécule doublement ionisée, instable, va alors exploser. Cettese retrouve en cas d'de tissus biologiques, accidentelle ou dans le cadre decontre des tumeurs, dans les phénomènes d'usure des réacteurs nucléaires ainsi que dans l'espace, comme sur Saturne ou lors de la formation de lades comètes. L'eau est impliquée dans tous ces cas de figure et il est donc important de comprendre comment elle réagit dans de telles conditions.Une vaste équipe deinternationale, comportant des scientifiques du Laboratoire de- matière et rayonnement (LCPMR, CNRS/Sorbonne Université), a obtenu le détail de la transformation de molécules individuelles d'eau après des irradiations extrêmes, décrivant des phénomènes qui se produisent lors des premiers millionièmes de milliardièmes ded'exposition aux rayons X.Les chercheurs ont pour cela utilisé unX à électrons libres (XFEL). Cet appareil aussi rare qu'imposant émet des rayons X unde fois plus intenses que ceux, pourtant déjà très puissants, fournis par les synchrotrons. Grâce à cette, les molécules d'eau sont multiplement ionisées en absorbant plusieurssuccessivement, au lieu d'un seul au maximum avec un. Grâce à l'utilisation d'un microscope réactionnel, qui permet d'imager les ions, l'd'une molécule d'eau a été filmée. Une étroite collaboration avec des théoriciens a alors permis de comprendre finement lasingulière que pouvaient prendre parfois la molécule d'eau.T. Jahnke, R. Guillemin, L. Inhester, S.-K. Son, G. Kastirke, M. Ilchen, J. Rist, D. Trabert, N. Melzer, N. Anders, T. Mazza, R. Boll, A. De Fanis, V. Music, Th. Weber, M. Weller, S. Eckart, K. Fehre, S. Grundmann, A. Hartung, M. Hofmann, C. Janke, M. Kircher, G. Nalin, A. Pier, J. Siebert, N. Strenger, I. Vela-Perez, T. M. Baumann, P. Grychtol, J. Montano, Y. Ovcharenko, N. Rennhack, D. E. Rivas, R. Wagner, P. Ziolkowski, P. Schmidt, T. Marchenko, O. Travnikova, L. Journel, I. Ismail, E. Kukk, J. Niskanen, F. Trinter, C. Vozzi, M. Devetta, S. Stagira, M. Gisselbrecht, A. L. Jäger, X. Li, Y. Malakar, M. Martins, R. Feifel, L. Ph. H. Schmidt, A. Czasch, G. Sansone, D. Rolles, A. Rudenko, R. Moshammer, R. Dörner, M. Meyer, T. Pfeifer, M. S. Schöffler, R. Santra, M. Simon, and M. N. Piancastelli.Inner-shell-ionization-induced femtosecond structural dynamics of water molecules imaged at an x-ray free-electron laser2021- Marc Simon -au Laboratoire de chimie physique - matière et rayonnement - marc.simon at sorbonne-universite.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr