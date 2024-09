Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pixabay

Alors que la transition énergétique devient une priorité mondiale, une jeune lycéenne de Louisiane, Gyeongyun Lily Min, pourrait bien avoir trouvé une nouvelle source d'énergie renouvelable: les cris des supporters dans les stades.Inspirée par le film d'animation, Gyeongyun Lily Min, âgée de 17 ans, a décidé d'explorer le potentiel de lapour convertir leenLa piézoélectricité est un phénomène connu, où certains matériaux génèrent une charge électrique lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou des pressions. Cetteavait déjà été utilisée à petite échelle, comme entre 2008 et 2009 à la station dede Shibuya à Tokyo, où un tapis piézoélectrique produisait quelques watts d'électricité en absorbant les pas des voyageurs. Mais Gyeongyun Lily Min envisage ce principe à une échelle bien plus grande.L'idée de la jeune inventrice est simple: capturer les ondes sonores générées par les supporters dans un stade pour produire de l'électricité. Pour tester son concept, elle a construit une maquette miniature d'un stade, équipée de générateurs piézoélectriques. En simulant le bruit de la foule avec des sons de 70 à 100 décibels, elle a réussi à générer quelques milliwatts d'électricité, un résultat modeste mais encourageant.Gyeongyun Lily Min reconnaît que son expérience a été limitée par la qualité du matériel disponible, mais elle reste convaincue que l'amélioration des dispositifs piézoélectriques et leur déploiement stratégique pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour la production d'énergie durable. Selon elle, un tel système, s'il était déployé dans un stade à taille réelle, pourrait non seulement alimenter le stade lui-même, mais aussi contribuer à l'énergie du quartier environnant.L'initiative de Gyeongyun a déjà attiré l'attention des ingénieurs, qui voient dans ce projet un potentiel pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans unoù chaquecompte, la transformation des acclamations des supporters enpourrait devenir une réalité.