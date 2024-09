Transformer les ondes qui nous entourent en électricité: mythe ou réalité ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le vent, le soleil, les combustibles fossiles: autant de sources d'énergie familières. Mais le Wi-Fi ? Peu de personnes savent qu'il peut, lui aussi, produire de l'électricité.L'astuce ? Convertir les ondes électromagnétiques en courant continu grâce à une technologie émergente. Une nouvelle révolution énergétique pourrait se dessiner.Les chercheurs explorent les "rectennes", ou antennes redresseuses, capables de transformer les ondes radiofréquences en énergie utilisable. Ces dispositifs captent les signaux Wi-Fi,et radio qui nous entourent, mais rencontrent encore des défis end'efficacité de conversion.Un groupe de scientifiques de Singapour, du Japon et d'Italie a mis au point une nouvelle rectenne plus performante. Leur technologie capte les signaux ambiants et les convertit en énergie continue. Ce dispositif permet d'alimenter des petits appareils électroniques. Ces chercheurs ont utilisé une approche innovante: la spintronique. En manipulant la rotation des électrons dans des matériaux magnétiques, ils ont réussi à extraire l'énergie des signaux ambiants et à la transformer enPour le moment, cette technologie est encore au stade de prototype. Cependant, les premiers résultats sont prometteurs. Les chercheurs envisagent d'intégrer une antenne redresseuse sur puce pour améliorer encore l'efficacité et la miniaturisation. Cette découverte ouvre des perspectives fascinantes pour le futur des objets connectés et des réseaux de. Moins de batteries, moins de consommation énergétique et un moindre: voilà le potentiel de cette technologie innovante.La conversion des ondes radio en électricité pourrait même devenir une alternative écologique et autonome. À terme, cette technologie pourrait permettre de générer de l'énergie en continu et sans effort, simplement à partir des ondes présentes autour de nous. L'ère des appareils fonctionnant grâce aux ondes ambiantes est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Si les chercheurs réussissent à perfectionner leur technologie, elle pourrait bien révolutionner notre quotidien.Une antenne redresseuse, souvent appelée rectenne, est un dispositif conçu pour convertir les ondes électromagnétiques, comme celles émises par le Wi-Fi ou le Bluetooth, en électricité. Elle capte ces ondes via une antenne, qui les transforme en. Ce courant est ensuite redressé en courant continu grâce à un circuit de redressement.Les rectennes sont composées d'une antenne, souvent de type dipôle, et d'une diode. Cette diode est essentielle pour redresser le courant alternatif, c'est-à-dire transformer le courant oscillant en un flux continu d'électricité, utilisable pour alimenter de petits appareils. L'efficacité des rectennes dépend de la capacité à minimiser les pertes d'énergie durant ce processus de conversion.Le principe de fonctionnement d'une rectenne repose sur l'induction de courant par les ondes électromagnétiques captées. Lorsque ces ondes frappent l'antenne dipôle, elles génèrent un courant alternatif. La diode connectée à l'antenne joue alors un rôle clé en redressant ce courant, c'est-à-dire en convertissant le courant alternatif en courant continu.Toutefois, ce processus est complexe et sujet à des pertes d'énergie, notamment dans les rectennes classiques. Les nouvelles recherches visent à améliorer l'efficacité de ces dispositifs, notamment par l'utilisation de matériaux nanométriques ou de technologies innovantes comme le redressement par spin, afin de maximiser la conversion et ainsi alimenter des appareils avec des signaux de radiofréquences ambiants.