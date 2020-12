Transformer directement le CO2 en méthane avec de l'électricité renouvelable



Molécule de CO 2 (Wikipédia)

© Carole Duboc

Transformer le COen méthane en utilisant de l'électricité renouvelable est une solution prometteuse alternative à la production de biogaz.Défi relevé par des équipes du Département demoléculaire (Université Grenoble Alpes - CNRS), du Laboratoire de chimie etdes métaux (Université Grenoble Alpes -- CEA/) et de l'Indian association for the cultivation ofde(Inde) qui viennent de décrire unà base deet decapable de réaliser cette réaction. Directement inspiré du site actif d'enzymes, les catalyseurs duvivant, ce composé unique présente une sélectivité comparable aux meilleursà base de métaux décrits jusqu'à présent. Une étude décrite dans un article de la revueLe, constituant principal du, est une des sources d'majeure de notre économie. Pour tenir les objectifs de l'accord de, il faudra néanmoins stopper d'ici 2050 son extraction des gisements fossiles. D'où l'idée de produire directement ceà partir de COrecyclé et d'énergies renouvelables, et développer ainsi une économie circulaire du. Mais comment réaliser un tel cycle vertueux ?L'électrochimie peut apporter la solution. Lade CO, longtemps considérée comme un, peut être transformée en de nombreux produits à lad'électrodes selon lede protons et d'électrons qu'on lui apporte. Les réactions les plus courantes et les plus simples mettent en jeu uniquement deux électrons et deux protons pour former par exemple dude synthèse ou de l'formique. Produire sélectivement le méthane à partir du COest théoriquement possible, mais la réaction qui permet d'obtenir directement cet hydrocarbure est plus complexe car elle implique cette fois huit électrons et huit protons. Restait donc à identifier uncapable de contrôler parfaitement ce processus multiélectronique.Ce que viennent de réaliser des équipes du Département de chimie moléculaire et du Laboratoire de Chimie et Biologie des Métauxà Grenoble et de l'Indian Association for the Cultivation of Science de Kolkata qui ont synthétisé un complexe à base de nickel et de fer, directement inspiré de sites actifs de métalloenzymes impliquant ces mêmes métaux dans ledu CO. Ce complexe s'est montré très performant pour transformer le COen méthane de manière catalytique. La sélectivité de ce complexe moléculaire est unique pour cette réaction complexe, même comparée aux meilleurs matériaux catalytiques décrits jusqu'à présent. Pour améliorer encore la sélectivité de la production de méthane, les chercheurs tentent maintenant de progresser dans la compréhension du mécanisme chimique à l'origine de cette transformation. Résultats à retrouver dans la revueRepurposing a Bio-Inspired NiFe Hydrogenase Model for CO Reduction with Selective Production of Methane as the Unique C-based ProductMd Estak Ahmed, Suzanne Adam, Dibyajyoti Saha, Jennifer Fize, Vincent Artero, Abhishek Dey & Carole Duboc- 13 novembre 2020.