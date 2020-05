Un trou noir supermassif plie le pont de gaz entre deux amas de galaxies

pont (Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours d'eau, voie de communication, vallée, etc.) en passant par-dessus cette séparation. Le...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à...)

trou noir supermassif (En astrophysique, un trou noir supermassif est un trou noir dont la masse est d'environ un million à un milliard de masses solaires. C'est le type de trou noir le plus grand, après...)

amas de galaxies (Un amas de galaxies est l'association de plus d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation. En deçà de 100, on parle plutôt de groupe de galaxies, même si la frontière entre groupe et amas n'est pas...)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du...)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus, notamment au sujet des...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

Chandra (Le satellite Chandra est un télescope à rayons X. Il a été lancé en 1999 par la navette spatiale Columbia lors de la mission STS-93.)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme...)

radiotélescope (Un radiotélescope est un télescope spécifique utilisé en radioastronomie pour capter les ondes radioélectriques émises par les astres. Ces ondes...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de...)

trou noir (En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de...)

plie (Plie [pli] est un nom vernaculaire ambigu désignant en français des poissons plats. Le terme « plie » désigne...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de...)

soleils (Soleils est une association à but humanitaire implantée sur le campus de Supélec (École Supérieure d'Electricité).)

Il y a plusieurs centaines de millions d'années, deux amas de galaxies sont entrés en collision puis ont poursuivi leur route. Cet événement a libéré un flot de gaz chaud depuis chacun de ces deux amas de galaxies, formant un pont inhabituel entre les deux structures. Cedeest maintenant frappé de particules accélérées par unLessont les plus gros objets de l'maintenuspar. Ils contiennent des centaines ou des milliers de galaxies, de grandes quantités de gaz dont lapeut atteindre plusieurs millions de degrés, et d'énormes réservoirs deinvisible.Le système connu sous le nom d'Abell 2384 montre les structures géantes qui peuvent se générer lorsque deux amas de galaxies entrent en. Un pont de gaz surchauffé est visible sur cette image composite en rayons X, constituée par des prises de vues des observatoiresde laet XMM-Newton de l'ESA (en bleu), ainsi que dugéant Metrewave en Inde (en rouge). Cette nouvelle image à plusieurs longueurs d'révèle les effets d'un jet qui s'éloigne d'unsupermassif au centre d'unede l'un de ces deux amas. Le jet est si puissant qu'illa forme du pont de gaz, qui s'étend sur plus de 3 millions d'années-lumière et a uned'environ 6 000 milliards de