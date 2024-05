Les trous noirs: des contraceptifs pour galaxies

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La galaxie du Sombrero (M104) est une galaxie

Des évènements très énergétiques ont lieu dans le centre de cette galaxie et produisent de nombreux rayons X. Cette forte émission dans le X ainsi que la vitesse anormalement élevée des étoiles près de son centre font que beaucoup d'astronomes supposent qu'un trou noir milliard masse soleil

Image: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Les trous noirs jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Selon une étude récente parue dans la revue, ils peuvent en effet stopper la formation d'étoiles dans de grandes galaxies. Ce phénomène pourrait transformer radicalement notre compréhension de la manière dont les galaxies cessent de "vivre".Les scientifiques, grâce au Télescope Spatial James Webb (JWST), ont découvert que les vents galactiques, essentiellement constitués de gaz neutre, sont une composante clé de ce processus. Avant cette étude, les chercheurs pouvaient seulement observer le gaz ionisé, ce qui était insuffisant pour bien comprendre toute laen jeu. C'est la première fois que le gaz neutre, plus froid, est observé directement.Le Dr Rebecca Davies et son équipe à l'Université dede Swinburne ont étudié une galaxie très éloignée de nous, dont laa mis plus de 10 milliards d'années pour atteindre la. Ils ont observé que leau centre de cette galaxie expulsait du gaz tellement rapidement qu'il l'empêchait de s'effondrer en étoiles, ce qui ralentissait ou même arrêtaitla création de nouvelles étoiles.Quand une galaxie cesse de former des étoiles, on dit qu'elle est "éteinte". Ce passage d'un état à un autre est crucial pour comprendre comment une galaxie évolue de dynamique à statique.Les observations du JWST ont montré que les gaz éjectés par les trous noirs sont bien plus importants qu'on ne le pensait, car lepeut détecter beaucoup plus de ces flux que les instruments précédents.Ce travail ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension des galaxies et annonce d'autres découvertes futures.