Trouver une double désintégration beta sans émission de neutrino !

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

neutrino (Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des...)

asymétrie (L'asymétrie est l’absence de symétrie, ou son inverse. Dans la nature, les crabes...)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)



Figure 1: à gauche la 2νββ , à droite la 0νββ et leurs diagrammes de Feynman respectifs.



Figure 2: spectre de la somme des énergies des deux électrons émis. Dans le cas de la 0νββ on s'attend à un pic à l'énergie de transition Q.

Une plus grande masse pour de meilleurs chances...

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

thermomètre (Un thermomètre est un appareil qui sert à mesurer et à afficher la valeur des...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change...)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

kilogramme (Le kilogramme (symbole kg) est l’unité de masse dans le Système international...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

tonne ( La tonne représente différentes unités de mesure ; Une tonne est un grand et large...)

2

4

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

2

4

Des cristaux cubiques plutôt que cylindriques

2

4

2

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)



Figure 3: tour formée des 8 cristaux d'environ 280g chacun, étudiés dans l'expérience réalisé au LNGS. On distingue les deux étages de 4 cristaux cubiques ainsi que les détecteurs de lumières circulaires situés au-dessus et en dessous représentés ici en gris foncé



Figure 4: bolomètre utilisé dans le cryostat de CROSS avec les différents éléments le composant. Sur cette photo, le détecteur de lumière n'est pas présent.

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

2

4

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un...)

géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace...)

Une nouvelle méthode pour étudier les empilements de signaux

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

demi-vie (La demi-vie est le temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour...)

1/2

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de...)

2

4

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

fenêtre (En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur ou un pan...)



Figure 5: A gauche, la réponse du détecteur pour les différentes formes de signaux injectés. Un signal injecté avec une forme en dent de scie (Une scie est un outil destiné à couper le bois ou d'autres types de matériaux, constituée d'une...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie...)

2

4

2

4

php (PHP (sigle de PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts libre principalement...)

Trois nouveaux résultats pour la collaboration CUPID dans le cadre de la recherche de la double désintégration beta sans émission de neutrino !La recherche d'une désintégration beta (0νββ) encore jamais détectée est l'un des enjeux majeurs de lacontemporaine, car sontrancherait sur la nature même duet potentiellement sur l'origine de l'matière/antimatière de notre. La collaboration CUPID, dont plusieurs chercheurs de l'Irfu et de l'font partie,activement ce processus en utilisant des bolomètres scintillants comme détecteurs.En juin 2020, l'expérience démonstratrice CUPID-Mo, qui était située au laboratoire souterrain de Modane, a démontré l'excellent potentiel de cette méthode de détection avec seulement 2,264 kg de cetMo et unede prise de. Dans les prochaines années, l'objectif de la collaboration CUPID est de concevoir l'une des expériences les plus sensibles jamais construites en augmentant latotale deMo (250 kg). Trois articles portant sur les choix technologiques et méthodologiques à entreprendre pour ce changement d'echelle,en maintenant les performances requises de l'expérience finale, viennent ainsi d'être publiés.D'undeexpérimental, il suffirait d'observer un pic à l'énergie de la désintégration 0νββ dans le spectre des électrons émis pour démontrer son existence (voir figure 2). Pour cela, la collaboration CUPID utilise la technique de détection dite “bolométrique”, c'est à dire utilisant unscintillant composé d'un isotope susceptible de réaliser la 0νββ qui, lorsqu'une désintégrations'y produit, s'échauffe très légèrement et produit de laL'élévation de, reliée à l'énergie de l'évènement, est alors mesurée par unultra-sensible (NTD) collé sur l'une des faces du cristal tandis que la lumière est elle récoltée par unde lumière placé au-dessus ou en-dessous du cristal, et sert à l'identification des évènements deα. Cependant, l'extrême rareté du processus 0νββ (dont le taux, actuellement contraint par les précédentes expériences, est inférieur à quelques désintégrations parde détecteur et par an) en fait un défi considérable et nécessite donc d'être capable de s'affranchir quasi totalement dude fond.Augmenter led'exposition du détecteur et sa masse totale permet d'augmenter lede désintégrations 0νββ potentielles, et ainsi l'intensité du pic recherché et donc les chances de l'observer. C'est pour cela que l'expérience CUPID vise à atteindre dans les années à venir lade détecteur (dont 250 kg d'isotope) en utilisant plus d'un millier de cristaux scintillants de LiMoO, enrichis avec duMo. Mais cela implique un effort technologique et méthodologique considérable pour s'assurer qu'un tel détecteur aura les mêmes performances que sa version à petite échelle. Ce développement technologique est l'de différentes expériences dites démonstratrices, comme l'était CUPID-Mo qui a déjà obtenu des résultats très encourageants, validant les cristaux scintillants de LiMoOcomme d'excellents détecteurs pour la recherche de la désintégration 0νββ.Au lieu de cristaux cylindriques comme ceux utilisés dans CUPID-Mo, des cristaux cubiques de LiMoOsont dorénavant à l'étude, car ils permettent de réaliser des structures plus compactes (comme les tours de l'expérience CUORE, la grande soeur de CUPID, utilisant des cristaux cubiques de TeO). Deux expériences démonstratrices ont livré leurs résultats en novembre à ce sujet:- L'une s'est déroulée au LNGS (Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Italie) et a étudié une structure composée de 8 cristaux cubiques (figure 3) ainsi que l'effet d'un film réfléchissant entourant la moitié d'entre eux sur lade lumière de scintillation collectée par les détecteurs de lumière [1].- La deuxième a pris place dans le dispositif expérimental de l'expérience CROSS au LSC (Laboratoire Souterrain de Canfranc, Espagne) dont le cryostat a l'avantage d'utiliser la mêmeque celui de l'expérience CUORE (censé accueillir l'expérience CUPID in fine), et donc d'approcher les conditions expérimentales de la future expérience [2].Ces deux études ont confirmé les excellentes performances des cristaux de LiMoOcubiques, avec une résolution en énergie entre 6 et 7 keV dans la région d'intérêt duMo approchant alors l'objectif des 5 keV fixé par la collaboration CUPID ! De plus, un rejetdes événements dû aux particules α est assuré avec ou sans film réfléchissant. La compatibilité de ces résultats avec ceux de CUPID-Mo a donc validé la possibilité d'utiliser cettede bolomètre pour l'expérience CUPID.Les bolomètres sont des détecteurs relativement lents. C'est-à-dire, que le cristal peut mettre plusieurs centaines de ms pour retourner à son équilibrelorsque qu'un événement se produit à l'intérieur. Ceci implique que si deux événements se produisent dans un laps de temps trop court pour que leurs signaux soient séparés, ils sont alors confondus en un seulavec une énergie erronée pouvant tomber dans la région d'intérêt.Ce phénomène, bien que restant très rare, constitue l'une des problématiques majeures de CUPID pour atteindre un niveau de bruit de fond toujours plus bas, car leMo est l'isotope ayant lade la 2νββ la plus courte de tous les noyaux pouvant la réaliser (T=7,1 x 10ans), multipliant alors les signaux dans le détecteur et les chances d'un empilement.Afin d'étudier la contribution de ce processus au bruit de fond ainsi que le pouvoir de discrimination de ces événements, une nouvelle méthode a été: à l'aide d'un élément résistif (appelé “heater”) collé sur l'une des faces d'un cristal de LiMoO(figure 4), des empilements de signaux avec une forme très proche de celle d'un événement 2νββ ont été injectés (figure 5). En faisant varier leur écart en temps ainsi que leur, leur étude a permis d'identifier des paramètres reliés à la forme du signal afin de rejeter les empilements avec une efficacité supérieure à 90% si les deux signaux arrivent dans unede temps supérieur à 2 ms [3].Cette méthode a l'avantage d'étudier le phénomène directement au travers de la réponse du détecteur, au contraire des simulations, et constitue donc une voie prometteuse pour étudier d'autres paramètres et améliorer son pouvoir de rejet, et ainsi atteindre les objectifs de bruit de fond requis par CUPID: rejeter les empilements au-delà de 1 ms.Dans lesà venir, CUPID va continuer sa transition vers une expérience à l'échelle de la tonne en testant par exemple une nouvelled'assemblage pour les détecteurs et une nouvelle configuration des tours au LNGS, promettant ainsi encore des avancées encourageantes en 2021 et de nouvelles perspectives de découverte pour la collaboration.L'année 2020 a donc été riche en résultats pour la collaboration CUPID avec trois articles que vous pouvez retrouver en version pré-publiée ici:* [1] Characterization of cubic LiMoOcrystals for the CUPID experiment: https://arxiv.org/abs/2011.13656* [2] A CUPID LiMoOscintillating bolometer tested in the CROSS underground facility: https://arxiv.org/abs/2011.13806 * [3] A novel technique for the study of pile-up events in cryogenic bolometers: https://arxiv.org/abs/2011.11726 ainsi que le fait marquant précédent sur les résultats de CUPID-Mo:et tous les faits marquants sur cette R&D depuis 2017