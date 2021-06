Pour trouver des extraterrestres, chercher des saisons ?

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

solstice (Le solstice est un événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du...)



Relevé des mesures effectuées par le radiotélescope, avec le signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

redit: Big Ear Radio Observatory and North American (North American Aviation fut le premier constructeur d'aéronautique militaire américain par le...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

toupie ( Une toupie est un jouet destiné à tourner sur lui-même le plus longtemps possible, en...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

vie (La vie est le nom donné :)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

inclinaison (En mécanique céleste, l'inclinaison est un élément orbital d'un corps en orbite autour d'un...)

norme (Une norme, du latin norma (« équerre, règle ») désigne un...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie...)

saison (La saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de...)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une...)

À lire:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La recherche de planètes capables de soutenir la vie trébuche toujours sur les mêmes paramètres: l'eau, l'oxygène, la distance par rapport à son étoile... Mais alors qu'on vient de passer le cap du jour le plus long de l', il n'est peut-être pas mauvais de se rappeler que l'existence -ou non- d'unpourrait aussi être un de ces paramètres.Rappel: le fait que nos journées allongent ou rétrécissent entre les 21 juin et 21 décembre, est lié au fait que la"penche" d'un côté tandis qu'elle tournedu. Et pas qu'un peu: loin de se tenir bien droite, elle penche de 23,5 degrés, comme unequi manquerait d'élan. La conséquence est double: toutes les régions du globe ne reçoivent pas autant d'du Soleil en même ce qui crée les saisons . Et la durée des journées varie suivant l'endroit où vous vous trouvez.Or, il se trouve que les astronomes débattent depuis longtemps de "l'utilité" de ce phénomène: lasur Terre en dépend-elle ? Ou au contraire, une Terre bien "droite" serait-elleaussi luxuriante ?Il n'y aura pas de réponse à ces questions tant qu'on n'aura pas découvert d'autres planètes habitées -et pas avant que les télescopes ne soient capables de voir l'axe d'des planètes tournant autour d'autres étoiles. Mais déjà, on peut au moins dire que nos 23,5 degrés ne sont pas unecosmique: Mercure "penche" à 0,03, et à l'autre extrême, il y a Uranus, à 82,23 degrés.Et sans pouvoir dire si la Terre serait habitable ou pas, on peut au moins affirmer qu'elle serait très. Sur une Terre bien droite, les pôles seraient encore plus froids puisqu'il ne recevraient pratiquement plus dedu Soleil, si froids en fait que, selon des experts , lene pourrait plus tenir dans l'. Et sans ce, laperdrait tout ou partie de l'qui l'a maintenue plus ou moins dans un état d'équilibre.Il y a aussi d'autres scénarios. Mars, par exemple, est actuellement inclinée de 25,10 degrés, mais elle oscille en fait entre 10 et 60 degrés sur des périodes se calculant en millions d'années. Cela veut dire des saisons extrêmement variables d'une période à l'autre -assez pour perturber toutes les espèces qui dépendent d'unefroide ou chaude pas trop longue. Ou pire, assez pour éliminer des espèces qui s'étaient habituées à undigne du Sahara et qui se retrouvent plongées dans une ère glaciaire. Summer Solstice 2021 and the Search for Life in the Galaxy ",, 18 juin 2021.