Des tubes magnétiques à échelle nanométrique

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics...)

Chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

Florence (Florence (en italien Firenze) est une ville d'Italie, capitale de la région de Toscane et chef-lieu de province (370 051 habitants, les...)



Nanotubes. Sur la figure de gauche, la courbe rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre, ou avec des charges électriques en mouvement. Ces objets, dits...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de l'espace et...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

panel (Le panel est un groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs attitudes. Les personnes peuvent participer aux enquêtes par courrier, téléphone ou,...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

chiralité (La chiralité (du grec ch[e]ir~ - main~) est une importante propriété d'asymétrie dans diverses branches de la science. Un objet ou un système est appelé chiral s'il...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par assimilation, des actions de...)

Molécules-aimants et chaînes-aimants sont les principaux outils du nanomagnétisme moléculaire. Les chaînes-aimants se distinguent cependant par leur capacité à garder plus durablement leurs propriétés magnétiques. Des chercheurs de l'des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/Université de Rennes 1/École Nationale Supérieure dede Rennes/INSA Rennes) et de l'dese sont servis de cette robustesse pour concevoir les premiers nanotubes magnétiques faits de chaînes-aimants. Ces travaux, détaillés dans la revue, ont surmonté la difficulté d'organiser des nanotubes sans perdre leurs propriétés.Leest présent jusqu'à l'échelle nanoscopique, où il pourrait à terme servir à contrôler la. De nombreux travaux s'intéressent aux molécules-aimants (SMM pour), cependant leur aimantation est soumise à des régimes complexes, peu prédictibles et difficiles à contrôler. Les chimistes ont alors développé, à partir de briques moléculaires, des chaînes-aimants (, SCM) aux propriétés magnétiques beaucoup plus robustes. Des chercheurs de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/Université de Rennes 1/École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes/INSA Rennes) et de l'Université de Florence ont complété ces travaux en concevant les premiers nanotubes supramoléculaires chiraux de chaînes-aimants.Les scientifiques ont pour cela organisé des chaînes à base de terbium avec des ligands, eux aussi magnétiques. Des nanotubes de 4,5 nm dese forment alors à partir de onze chaînes enrouléesd'un pore contenant du solvant. Comme ils sont en plus chiraux, c'est-à-dire qu'ils existent en deux variantes asymétriques, ils pourraient présenter un vastede propriétés magnétiques, optiques ou électriques. Les nanotubes sont alignés selon une structure cristalline, ce qui maintient ces aimants à une distance qui les empêchent de se perturber entre eux. Soutenus dans le cadre d'unINC ÉMERGENCE et d'un Projet international de coopération(PICS), les chercheurs étudient à présent les effets de lasur les cristaux de chaînes-aimants, ainsi que les propriétés dede fluides dans les pores nanométriques.F. Houard, Q. Evrard, G. Calvez, Y. Suffren, C. Daiguebonne, O. Guillou, F. Gendron, B. Le Guennic, T. Guizouarn, V. Dorcet, M. Mannini, K. Bernot.- Novembre 2019