Des variations temporelles de la pesanteur ont été mesurées au Bénin pendant 8 ans

Variations de l'amplitude du facteur gravimétrique à Djougou pour les ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de...) marée (La marée est le mouvement montant (flux ou flot) puis descendant (reflux ou jusant) des eaux des mers et des océans causé par l'effet conjugué des forces de...)

Variations temporelles de gravité à Djougou prédites par le modèle hydrologique à grande échelle MERRA et observées par le gravimètre supraconducteur OSG-60, par le gravimètre absolu FG5#206 et par gravimétrie spatiale (GRACE)

En juillet 2010, un gravimètre supraconducteur (OSG-060) a été installé sur le site de Nalohou, près de Djougou au nord du Bénin. Cet instrument permet de mesurer en continu les variations temporelles de la pesanteur terrestre avec une très grande précision. De plus, sa dérive instrumentale faible rend possible l'étude des phénomènes géophysiques sur un spectre très large allant de laà plusieurs années de période. Les variations de lasur ce site ont été mesurées pendant 8 ans par des chercheurs de l'École et Observatoire des sciences de la(EOST) de Strasbourg notamment. Leur étude a donné plusieurs résultats.Tout d'abord, dans le domaine des marées lunisolaires, l'étude a renseigné les chercheurs sur l'élasticité de la Terre solide (avec une faible contribution inélastique) et sur la surcharge des marées océaniques. Ceci leur a permis de valider des modèles dans lede Guinée sur la côte atlantique africaine, là où les marégraphes sont peu nombreux.Ensuite, les chercheurs ont réussi à mieux cerner les effets atmosphériques liés aux ondes barométriques S1 et S2, de période 24 et 12respectivement, qui dominent l'enregistrement des variations temporelles deen zone équatoriale, au contraire des stations à mi-latitude qui, elles, sont surtout sensibles au passage des fronts météorologiques.Enfin, ils ont pu extraire lehydrologique saisonnier dans cette zone africaine de, où uneintense survient chaqueen été. Ceci leur a permis de discriminer plusieurs modèles hydrologiques àmais aussi de confirmer, à l'échelle local du, le rôle des variations de gravité depour le suivi temporel des variations de stocks d'A study of the monsoonal hydrology contribution using a 8-yr record (2010-2018) from superconducting gravimeter OSG-060 at Djougou (Benin,West Africa) - Geophys. J. Int. (2020) 221, 431-439.J. Hinderer, B. Hector, U. Riccardi, S. Rosat, J.-P. Boy, M. Calvo, F. Littel and J.-D. Bernard.A study of the solid earth tides, ocean and atmospheric loadings using an 8-year record (2010-2018) from superconducting gravimeter OSG-060 at Djougou (Benin, West Africa) - Journal of Geodynamics 134 (2020) 101692.Jacques Hinderer, U. Riccardi, S. Rosat, J.-P. Boy, B. Hector, M. Calvo, F. Littel, J.-D. Bernard.